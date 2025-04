Kilka dni temu pracownicy Ekostraży poinformowali o makabrycznym odkryciu pod Wrocławiem. W wiejskim kurniku odnaleziono umierającego jenota. Zwierzak został potraktowany jak wróg numer 1. Gdyby nie szybka interwencja, cała sytuacja mogłaby zakończyć się tragicznie.

8 marca 2024 r. Ekostraż poinformowała o łamiącym serce odkryciu. W wiejskim kurniku znajdował się młodziutki jenot w stanie agonalnym. Mimo że miał zaledwie kilka miesięcy, w swoim krótkim życiu poznał już cierpienie, ból i głód. Jak wynika z relacji świadków, w czasie interwencji miał ograniczoną świadomość i cały trząsł się z zimna. Jego skóra była poraniona, zakrwawiona, w wielu miejscach widać było zaognione stany zapalne. To jednak nie koniec tej historii.

Na szczęście jenocie dziecko znalazło się w dobrych rękach, ale dopiero po 10 dniach intensywnej opieki zaczęło samodzielnie jeść i okazywać jakąkolwiek aktywność. Zdaniem tymczasowych opiekunów maluszka czeka jeszcze co najmniej 3-miesięczne leczenie. Co potem stanie się z jenotem?

Po tym czasie trafi do azylu, do zwierząt pogardzanych przez ludzi, którzy bezrefleksyjnie widzą szkodnika w każdym, tylko nie w sobie - informują pracownicy Ekostraży.

O ile zrozumiały może być fakt, że dla osoby nieobeznanej z tematem młody jenot jest zagrożeniem, to jeśli takie opinie wydają specjaliści, cała sytuacja zaczyna być niepokojąca. Pracownicy Ekostraży nie kryją oburzenia.

Na szczęście coraz więcej osób ma świadomość, że dobro przyrody jest naszym wspólnym skarbem.