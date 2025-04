Na początku należy zaznaczyć, że w żadnym wypadku nie namawiamy do obdarowywania bliskich pupilami. Decyzja o przygarnięciu zwierzaka powinna być przemyślana i świadoma, gdyż wiąże się z obowiązkami oraz odpowiedzialnością za żywą istotę, często przez długie lata.

W okresie przedświątecznym, zarówno w mediach, jak i podczas świątecznych zakupów można spotkać się z wieloma akcjami charytatywnymi, mającymi na celu pomoc zwierzętom w schroniskach. Sklepy zoologiczne w centrach handlowych zapełniają swoje witryny ślicznymi, małymi futrzakami, a często goszczą także wolontariuszy ze schronisk. Kwestujący czasami zabierają ze sobą kilku swoich podopiecznych, namawiając do wsparcia akcji lub adopcji zwierzaka. W takich chwilach łatwo dać się ponieść emocjom i podjąć pochopną decyzję. Jak zyskać pewność, że kupno zwierzaka na prezent to dobry pomysł i zadbać o to, by był on szczęśliwy i kochany w nowym domu?

Milusińscy dla najmłodszych



O zwierzaku najczęściej marzą dzieci. Zanim postanowisz sprawić niewątpliwą radość wnuczkowi lub siostrzenicy koniecznie zapytaj o zdanie rodziców dziecka! To w końcu w ich domu zamieszka nowy lokator i chcąc czy nie – w pewnym stopniu będą musieli pomóc w opiece nad nim, zapewnić jedzenie i opiekę weterynarza.

Jeśli nie jesteście pewne, czy Wasze dziecko jest już wystarczająco odpowiedzialne, wybierzcie zwierzątko, którym stosunkowo łatwo się zająć – na przykład złotą rybkę. Dobrym pomysłem może okazać się też interaktywna zabawka, dzięki której dziecko nauczy się, jak zajmować się zwierzakiem.

Marzenia pod choinką



Macie przyjaciółkę, która od dawna zastanawia się nad przygarnięciem kociaka? To wspaniale, jednak postawienie jej przed faktem dokonanym nie jest najlepszym sposobem na pomoc w podjęciu decyzji. Najpierw porozmawiajcie i upewnijcie się, że naprawdę tego chce. Jeśli bardzo zależy Wam na elemencie zaskoczenia, poproście kogoś, żeby ją podpytał.

Zwierzę nie może być niespodzianką!

Okres próbny



Dobrym pomysłem jest też zorganizowanie „okresu próbnego” dla przyszłego właściciela. Poproście osobę, którą zamierzacie obdarować czworonogiem, żeby zajęła się Waszym zwierzakiem. Codzienna opieka to coś zupełnie innego, niż godzinna zabawa z pupilem gospodarza, gdy idziemy w odwiedziny.

Wybór zwierzaka



Jeśli wiemy już, że zwierzak na pewno spotka się z ciepłym przyjęciem w nowym domu, warto zastanowić się nad tym, jaki gatunek będzie czuł się tam najlepiej. Osoba, której często nie ma w domu nie zapewni odpowiedniej opieki szczeniakowi, a kot z całą pewnością nie jest najlepszym towarzyszem dla alergika.

Wyprawka



Zwierzak potrzebuje wielu akcesoriów, które trzeba kupić, zanim przybędzie do nowego domu. Nie wolno o tym zapominać. Trzeba zadbać o odpowiedni ekwipunek: miski, zapas karmy, zabawki, kuwetę dla kota, klatkę lub akwarium dla innych zwierząt. To kolejny z powodów, dla które uważamy, że kupno zwierzaka pod choinkę powinno być wcześniej ustalone z osobą obdarowywaną. Można także wtajemniczyć w swoje plany inne osoby i podzielić się zakupami.

