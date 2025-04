Tę historię zrozumieją przede wszystkim mamy. Bezdomna sunia musiała zmierzyć się z największym bólem, jaki może się przytrafić kobiecie. Zabrano jej bowiem szczenięta. Na szczęście sytuacja skończyła się happy endem i ta psia mama odzyskała swoje maluszki. Najbardziej poruszająca w całej historii jest jednak reakcja suni. Tylko zobacz, jak zareagowała, gdy znów ujrzała swoje pociechy.

Zrozpaczonej suni odebrano szczenięta

Na kanale Love Furry Friends - Rescue Channel w serwisie YouTube pojawił się film ukazujący wzruszającą historię bezdomnej suni i jej maluszków. Ta psinka przeżyła największą katastrofę, jaka może przytrafić się matce. Bezduszny mężczyzna zabrał jej bowiem szczenięta i wywiózł je daleko. Ostatecznie jednak porzucił psiaki. Jakim cudem udało im się odnaleźć mamę?

Okazuje się, że szczeniaczki zostały wyrzucone przy drodze. Następnie odnaleźli je ratownicy, którzy zapewnili im schronienie, nakarmili je i zabrali do weterynarza. Jedna z kobiet natomiast wrzuciła zdjęcia maluchów na Instagram. I tak ruszyła w ruch maszynę, dzięki której zwierzaki znalazły drogę do swojej mamy.

Reakcja suni na widok jej dzieci porusza

Post na Instagramie zobaczyła kobieta, która rozpoznała szczenięta. Okazuje się, że jakiś czas temu zapewniła schronienie bezdomnej suni i to właśnie pod jej dachem maluchy przyszły na świat. Ich ujadanie przeszkadzało jednak sąsiadowi, który postanowił pozbyć się psiaków i to właśnie on je porwał.

Kobieta zdradziła, że po utracie dzieci suczka była załamana. Przez cały czas płakała i próbowała za wszelką cenę odnaleźć swoje maluchy. Jej starania nie przyniosły jednak efektów. Ratownicy i kobieta postanowili zrobić suni niespodziankę.

Gdy ratownicy pojawili się na miejscu, sunia była zdystansowana, bo bała się zaufać obcym ludziom. W chwili, kiedy ujrzała swoje dzieci, wszystko się zmieniało. Zaczęła biegać jak szalona, skakać i machać ogonkiem. Widać, że jej radości nie było końca. Obwąchała każdego szczeniaczka, a następnie sprawdziła, czy nic im nie jest. Potem uspokojona zajęła się swoimi maluchami.

Prawda, że to niezwykle wzruszająca historia? Tylko zobacz, jak wyglądał moment ponownego spotkania mamy i dzieci.

Źródło: YouTube.com, Love Furry Friends - Rescue Channel/wamiz.pl

