Do zdarzenia doszło w styczniu 2024 roku w miejscowości Dickson w USA. Jadący do pracy mężczyzna zaniepokoił się nietypowym widokiem. Nieopodal drogi leżało pudełko z napisem „jajka”, przy którym stał wychudzony pies. Po chwili okazało się, że to skrajnie zrozpaczona psia mama błagała o pomoc dla dzieci. Gdyby nie szybka reakcja, mogłoby dojść do tragedii.

Zrozpaczona psia mama błagała o pomoc dla dzieci

Jadący do pracy mężczyzna stwierdził, że nietypowy pakunek, przy którym kręci się pies, to dziwny widok. Postanowił więc sprawdzić, co się dzieje. Zdziwił się, gdy zobaczył, że w szczelnie zamkniętym kartonie nie było jajek, ale... szczeniaczki.

Relacja mężczyzny rozdziera serce.

Jeżdżę tą drogą prawie codziennie, a wczoraj mnie tam nie było. Pokrywka była zamknięta, co widać na zdjęciu, więc szczeniaki nie mogły wyjść. Poza tym to musiało stać się niedawno, bo nie było kupy ani siku na dnie pudełka -wyjaśnia James Allen, kierowca, który znalazł psią rodzinę.

Gdyby pojawił się później, ta historia mogłaby się źle skończyć.

Psia rodzinka znalazła się pod dobrą opieką

Mężczyzna zamieścił przerażające zdjęcia w mediach społecznościowych i nawiązał kontakt z lokalną organizacją pomagającą zwierzętom, które znalazły się w trudnej sytuacji. Psia rodzina została otoczona opieką, otrzymała świeże posłanka oraz miskę pełnowartościowej karmy.

Jednak osoby, które na co dzień zajmują się ratowaniem porzuconych zwierząt, nie mają złudzeń

Niestety takie rzeczy zdarzają się w tym rejonie zdecydowanie zbyt często. Bez względu na powtarzalność tych sytuacji, doprowadza mnie to do wściekłości i łamie mi serce - napisał przedstawiciel organizacji w poście zamieszczonym w mediach społecznościowych.

Mama oraz maluszki są zdrowe i gotowe do adopcji.

Mamy nadzieję, że szybko znajdą kochających właścicieli i bezpieczny dom.

Źródło: Proverbs 12:10 Animal Rescue

