Pamiętacie film „Marley i ja”? Opowiadał o psiaku, który miał kochających właścicieli i cudowne życie. Ten Marley jednak nie miał tyle szczęścia. W Przytulisko Głowno znajduje się bowiem psiak o tym imieniu, który ma niecałe 1,5 roku, ale do tej pory nie zaznał uśmiechu losu. Wciąż czeka, aż ktoś go pokocha i przygarnie pod swój dach.

Psiak został znaleziony w tragicznych warunkach

Marley to nowy mieszkaniec Przytuliska Głowno. Psiak niedawno został zabrany do schroniska przez wolontariuszy, którzy byli poruszeni tym, w jakich warunkach żył do tej pory.

Marley całe swoje życie spędził na łańcuchu, pilnując budy na końcu podwórka – czytamy we wpisie schroniska.

Psiak ma rok i cztery miesiące, a pamięta jedynie smutne chwile. Nigdy nie miał kochającego i troskliwego opiekuna, który dbałby o jego dobro. To nie sprawiło jednak, że stracił zaufanie do ludzi. Wręcz przeciwnie – są dla niego całym światem, co widać po jego stosunku do wolontariuszy schroniska.

Kocha człowieka całym serduszkiem. Super dogaduje się z innymi psami, nie jest psem dominującym – pisze Przytulisko Głowno.

Okazuje się zatem, że jest to bezproblemowy psiak, który tylko czeka w schronisku na kogoś, kto stanie się jego wybawicielem.

Marley szuka domu

Jeżeli chciałbyś przygarnąć Marleya pod swoje skrzydła, skontaktuj się z Przytuliskiem Głowno na Facebooku lub pod numerem telefonu 882 470 992.

A jeżeli nie jesteś w stanie adoptować psiaka, ale chciałbyś mu pomóc, koniecznie udostępnij post o nim, aby dotarł do jak największej grupy odbiorców. Internauci już się zaangażowali.

- Udostępniam, obyś znalazł kochający dom. - Jest piękny i kochany. - Domku przybywaj – piszą komentujący.

My też udostępniamy i trzymamy mocno kciuki za Marleya. Ten psiak ma przed sobą całe życie i mamy nadzieję, że będzie piękne, u boku życzliwego człowieka.

Źródło: Facebook.com, Przytulisko Głowno

