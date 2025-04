To, przez co muszą przejść niektóre zwierzęta, woła o pomstę do nieba. I tak też było w przypadku tego psiaka. Nie dość, że został skazany na bezdomność i tułaczkę, to jeszcze jego zdrowie szwankuje. Na szczęście ostatecznie trafił do schroniska, które stało się dla niego wybawieniem. Żeby jednak zaczął w miarę normalnie funkcjonować, potrzebuje naszej pomocy.

Został sam i był totalnie zdezorientowany

Przytulisko Głowno opublikowało na swoim facebookowym koncie niezwykle poruszający post. Widzimy w nim nagranie, a na nim psiaka, którego stan woła o pomstę do nieba. Nie dość, że mieszkał w podłych warunkach, to jeszcze musiał ze wszystkim radzić sobie sam, choć ledwo daje radę, bo jest schorowany.

Nie wyobrażamy sobie nawet, jak bardzo musiał cierpieć, gdy doszło do tak rozległego urazu! Brownie błąkał się po ulicach, jakby kogoś szukał… Został sam i był totalnie zdezorientowany. Młody, pełen nadziei, że za rogiem pojawi się ktoś, kto go uratuje – pisze przytulisko.

Psiak przez przypadek trafił pod opiekę Przytuliska Głowno. Pracownicy od razu zauważyli, że coś jest z nim nie tak. Przede wszystkim zwrócili uwagę na sposób, w jaki się poruszał.

Po wizycie u ortopedy okazało się, że jego miednica jest roztrzaskana! Połamane fragmenty uciskają na nerw kulszowy. Zmiany mają charakter przewlekły, a to oznacza, że Brownie żyje z takim bólem już od dawna – dodaje przytulisko.

Nawet nie umiemy sobie wyobrazić, jak bardzo ten psiak musiał cierpieć. Tylko zobacz, jaki to cudowny pupil.

Zbiórka dla chorego psa – Brownie potrzebuje pomocy

Brownie potrzebuje naszej pomocy, aby wrócić do względnej normalności. Konieczna jest bowiem bardzo kosztowna operacja oraz rehabilitacja. Przytulisko Głowno, które ma pod swoją opieką wiele potrzebujących zwierzaków, nie jest w stanie jej sfinansować. Dlatego musimy wspomóc organizację, aby znalazły się pieniądze na leczenie tego biednego psiaka.

Kochani! Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, by mu pomóc, jednak to kolejne koszty. Dlatego bardzo prosimy o wsparcie – informuje Przytulisko Głowno.

W tym celu organizacja stworzyła zbiórkę na pomoc Brownie, dzięki której być może uda się pokryć leczenie psiaka. Wszystko zależy od internautów.

- Pomagajmy, żeby mogli pomagać. - Udostępniam biedactwo kochane. - Pomóżmy, tyle już zła przeżył – piszą komentujący.

My udostępniamy i mocno trzymamy kciuki, aby Brownie wyszedł na prostą. Gdy psiak wyzdrowieje z pewnością znajdzie kochający domek, w którym będzie mógł spędzić resztę swojego życia.

Źródło: Facebook.com, Przytulisko Głowno

