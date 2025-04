Oddanie zwierząt względem właścicieli nie ma granic. Niektóre czworonogi są w stanie zrobić wiele dla swoich opiekunów. Oddają im całe serce i liczą jedynie na wzajemną miłość i troskę. Gdy to otrzymują, przywiązują się do człowieka bezgranicznie. A gdy opiekuna zabraknie, wtedy łamie im się serce. Tak też było z tą kotką. Zmarła jej ukochana opiekunka. Kotka wkradła się na pogrzeb i zrobiła coś, co wzruszyło wszystkich.

Zmarła ukochana opiekunka kotki

Portal wamiz.pl opisał wzruszającą historię miłości kota do swojego opiekuna, która pojawiła się na Twitterze. Udowadnia ona, że koty, choć lubią chadzać własnymi ścieżkami, bardzo przyzwyczajają się do swoich właścicieli i są im dozgonnie wdzięczne.

Pewnego dnia, w zasadzie z dnia na dzień, opiekunka tej kotki trafiła do szpitala. Kobieta miała 90 lat i jej stan niestety był na tyle poważny, że już nie wróciła do domu. Właścicielka zwierzaka odeszła bez pożegnania ze swoim pupilem. A ten czekał na jej powrót. Gdy to nie nastąpiło i doszło do pogrzebu kobiety, kotka postanowiła zrobić coś, czym wzruszyła wszystkich zebranych.

Kotka wkradła się na pogrzeb i zrobiła coś, co wzruszyło wszystkich

Kotką zaopiekowała się rodzina właścicielki. Futrzak miał czekać na nowych opiekunów, którzy udali się na pogrzeb kobiety. Nie chciał jednak siedzieć bezczynnie, czuł, że wydarzyło się coś złego. Tym samym wtargnął na pogrzeb i zaskoczył wszystkich.

Pupil zmarłej kobiety wskoczył na jej trumnę. Kotka zaczęła obwąchiwać drewno. Była obecna także przy otwarciu trumny i ostatnim pożegnaniu. Nie rozumiała, co się stało, ale co chwilę spoglądała w niebo – jakby czuła obecność swojej pani.

Niña obok swojej mamy patrzy w niebo – napisał wnuk zmarłej kobiety na Twitterze.

Zobacz, jak wyglądała ta poruszająca scena.

"Niña" junto a su mamá, mirando al cielo... pic.twitter.com/D7V7du3KvW

— Yinyo (@Christi99756284) March 17, 2022

W ten sposób kotka pożegnała swoją panią i jednocześnie wzruszyła wszystkich zebranych. Poruszeni są także internauci, którzy skomentowali post mężczyzny.

- Cóż za smutna scena. Współczuję rodzinie i zwierzakowi. - Dlatego należy uznać, że zwierzęta są istotami czującymi. - Cóż za emocjonalny obraz – piszą komentujący.

My także jesteśmy poruszeni i składamy kondolencje najbliższym zmarłej kobiety.

Źródło: wamiz.pl/Twitter

