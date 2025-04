Trzy życzenia złotej rybki (złotego karasia)

1. Nie hoduj mnie w małej kuli! Zapewnij mi przestrzeń do pływania. Akwarium powinno być wysokie i pojemne. Dla karasia złocistego ok. 100 litrów. Wysyp dno czystym piaskiem, dodaj trochę delikatnego żwirku, bo lubię się w nim kąpać.

2. Zapewnij stałą temperaturę wody, najlepiej 18-20 st. C. Pamiętaj, że nie lubię nagłych zmian temperatury i brudnej wody. Dbaj o jej czystość

3. Zadbaj, bym miała towarzystwo. Nie jestem samotniczką! Lepiej się czuję, gdy mam choć jednego kompana z tego samego gatunku.

Reklama

Złotą rybką nazywany bywa karaś chiński oraz liczne jego odmiany. Hodowany był już w VII w. n.e w Chinach. Ozdabiał sadzawki i oczka wodne. Początkowo złote karasie hodowali tylko ludzie zamożni, bo ryby te były trudno dostępne i drogie. W Europie stały się popularne w XVII wieku. Obecnie znanych jest ok. 100 odmian nie tylko w złotym kolorze, są także białe, czekoladowe, fioletowe, a nawet czarne. Niektóre osiągają całkiem spore rozmiary, nawet do 30 cm. Rosną powoli, bardzo długo żyją – nawet kilkadziesiąt lat.

Najbardziej popularne odmiany to:

Złoty karaś. Osiąga 10-15 cm długości, ma piękny kolor, wspaniały welon i to on jest przede wszystkim kojarzony ze złotą rybką. Cena od 6 zł

Osiąga 10-15 cm długości, ma piękny kolor, wspaniały welon i to on jest przede wszystkim kojarzony ze złotą rybką. Cena od 6 zł Oranda. Na głowie ma charakterystyczną pofałdowaną narośl, która przypomina hełm. Oprócz czerwonych są odmiany białe z karminowym hełmem. Cena ok. 9 zł

Na głowie ma charakterystyczną pofałdowaną narośl, która przypomina hełm. Oprócz czerwonych są odmiany białe z karminowym hełmem. Cena ok. 9 zł Teleskop. Jego najbardziej charakterystyczną cechą są duże, kuliste, wyłupiaste oczy umiejscowione po bokach głowy. Ryba może mieć różne ubarwienie, najbardziej pożądany jest kolor czarny. Cena ok. 7.50 zł

Jego najbardziej charakterystyczną cechą są duże, kuliste, wyłupiaste oczy umiejscowione po bokach głowy. Ryba może mieć różne ubarwienie, najbardziej pożądany jest kolor czarny. Cena ok. 7.50 zł Ryukin. Wyróżnia ją wysoki grzbiet, przypominający garb i krótkie, ale wydłużone płetwy. Osiąga 20 cm długości. Może mieć różne barwy, m.in.: białą, czerwoną, bordową, biało-czerwoną, jest także odmiana wielokolorowa. Cena od 9 zł

Złote rybki nie nadają się do łączenia z innymi gatunkami, bo są zimolubne. Nie mają szczególnych wymagań co do pokarmu. Najzdrowszy dla nich jest żywy pokarm, ale można go podawać na przemian z suchym. Jedzenie należy dawkować raz dziennie, najlepiej zawsze o tej samej porze. Warto wiedzieć, że rybki tego rodzaju lubią podgryzać delikatne rośliny akwariowe. Aby temu zapobiec, lepiej wybierać do akwarium rośliny twardolistne o gorzkim smaku.