Pracownicy słupskiego Towarzystwa nad Zwierzętami po raz kolejny przejęli opiekę nad skrajnie zaniedbanym zwierzakiem. Wychudzona i zaniedbana sunia z 2-kilogramowym kołtunem była więziona w szopie. Żyła w okropnych warunkach, nie mogła opuścić niewielkiego kojca, a jej kontakt z opiekunami praktycznie nie istniał.

Inspektorzy z pomorskiego oddziału TOZ zamieścili na swoim profilu w mediach społecznościowych poruszające nagranie. Jak wynika z ich słów, w chwili interwencji wychudzona sunia, piszcząc, wołała o pomoc. To był wielki akt desperacji biednej psinki. Okazało się bowiem, że sunia, mimo znaczących rozmiarów, jest psem zlęknionym, strachliwym i nieprzywykłym do obecności człowieka.

Na nagraniu widać, że w okratowanym kojcu panowały straszliwe warunki. Merry nie miała nawet miski z czystą wodą.

Internauci nie kryją oburzenia. Ich zdaniem takie zachowanie powinno być piętnowane, a sprawcy surowo ukarani. Jak wynika z licznych komentarzy, bardzo wiele osób uważa, że wyższe kary byłby by skutecznym "straszakiem". Nie obyło się też bez mocnych słów.