Codziennie na portalach społecznościowych, lokalnych forach internetowych i gazetach pojawiają się informacje o zagubionych zwierzakach i dramatyczne apele o pomoc w ich odnalezieniu. Ten, komu zgubił się pies czy kot bardzo dobrze wie, co kryje się za takim ogłoszeniem i apelem.

Zaginięcie zwierzęcia - co czuje nasz pupil?

Wielogodzinne poszukiwania, płacz dziecka, dla którego piesek jest ukochanym przyjacielem. Oprócz tęsknoty za zwierzakiem pojawia się strach o to, co on teraz czuje, czy ma co jeść, czy nikt nie zrobił mu krzywdy i czy w końcu się odnajdzie.

- Emocjonalność dorosłego psa można porównać z 2-3 letnim dzieckiem. Dzięki temu łatwiej będzie nam zrozumieć, co takie zwierzę odczuwa, w jaki sposób rozumuje. 2-3 letnie dziecko zna dobrze swoich opiekunów, jest do nich przywiązane, znajdując się w otoczeniu osób mu nieznanych odczuwa strach, niepewność, zagubienie, które najczęściej wyraża płaczem. Pies nie zapłacze, ale jego emocje są porównywalne. Jeśli znajdzie się z dala od swojego właściciela wpada w panikę, zaczyna rozpaczliwie go szukać, często przy tym jeszcze bardziej oddalając się od miejsca zamieszkania - tłumaczy behawiorysta Andrzej Kłosiński.

Możemy sobie zatem wyobrazić, jaką traumą dla zwierzaka jest bezradne błąkanie się lub zabranie do schroniska. Z tego powodu tak ważne jest szybkie działanie. Im dłużej trwają poszukiwania, tym więcej zagrożeń czeka na czworonoga: może zostać potrącony przez samochód, zaatakowany przez inne zwierzęta, zimą może nie przetrwać mroźnych nocy. Z upływającym czasem wzrasta również strach oraz przerażenie, jakie odczuwa psiak lub kot.

Odnalezienie zagubionego psa lub kota - akcja "Bezpieczny futrzak"

W celu usprawnienia poszukiwań firma Bayer postanowiła zorganizować akcję „Bezpieczny futrzak”. Dzięki niej właściciel czworonoga zyskuje pomoc w odnalezieniu pupila, w razie jego zaginięcia.

Zasady są proste. Właściciel psa lub kota, który chce otrzymać bezpłatnie pakiet „Bezpieczny futrzak” musi wziąć udział w konkursie fotograficznym „Jak chronisz swojego futrzaka z Foresto”. W tym celu należy zamieścić zdjęcie swojego psa lub kota na stronie www.zdrowyfutrzak.pl w zakładce „Konkurs” i wypełnić formularz kontaktowy.

Nagrodą jest 8-mio miesięczny pakiet „Bezpieczny futrzak”. Dane psa zostaną zamieszczone w bazie i zostanie mu nadany unikalny numer. Zawieszka z tym numerem zostanie następnie przesłana do właściciela futrzaka a pakiet bezpieczeństwa aktywowany. Zamieszczony na zawieszce unikalny, 6-cyfrowy numer identyfikacyjny, pozwoli na szybkie rozpoznanie zaginionego futrzaka. Należy jednak pamiętać, aby niezwłocznie przymocować medalik do psiej obroży lub szelek.

Zaginięcie zwierzęcia - jak działa abonament "Bezpieczny futrzak"?

W razie zaginięcia pupila abonament „Bezpieczny Futrzak” umożliwia szybką identyfikację „uciekiniera” oraz kontakt z właścicielem. Osoba, która znalazła samotnie błąkającego się czworonoga, musi jedynie zadzwonić pod numer telefonu, znajdujący się na zawieszce i podać znajdujący się na nim numer identyfikacyjny. Centrum alarmowe działa 24h na dobę, 7 dni w tygodniu. Abonament „Bezpieczny futrzak” zapewnia nie tylko bezpieczny i szybki powrót pupila do rąk właściciela, ale również nagrodę finansową dla znalazcy oraz pierwszą pomoc weterynaryjną dla zwierzęcia, jeśli tylko jest potrzebna.

Więcej informacji nt. akcji „Bezpieczny Futrzak” można znaleźć na stronie www.zdrowyfutrzak.pl w zakładce „Konkurs”.