Zabawa z psem jest bardzo ważna. Pomaga mu się zdrowo rozwijać oraz rozładować energię. Pies, z którym się nie bawimy, może stać się smutny, osowiały, a czasem nawet agresywny. Jest to więc ważny element wychowania pupila. Nie musisz jednak kupować gotowych zabawek - możesz zrobić je samodzielnie.

Reklama

Spis treści:

Zabawki są dodatkowym, choć bardzo istotnym elementem wyprawki dla psa, bez względu na jego wiek w momencie adopcji. Pomagają one stymulować zwierzaka, wpływają pozytywnie na zęby, a w przypadku szczeniaków - uczą odpowiedniego żucia oraz pomagają przekierować uwagę, jeśli pupil zaczyna podgryzać ręce opiekuna czy meble w domu.

Możesz kupić gotowe produkty w sklepach zoologicznych marketach lub przez internet, lecz także zrobić je samodzielnie. Nie od dziś wiadomo, że zwierzaki uwielbiają najprostsze zabawki - kawałek sznurka, zwiniętą kulkę papieru czy skarpetkę.

Najlepsze zabawy to takie, które pies może aportować i przynosić z powrotem do właściciela, a także szarpać czy siłować się z opiekunem. Takie zabawy są niezwykle stymulujące i pomagają psu codziennie rozładować duże pokłady energii w domu i podczas spaceru.

Zabawka dla psa DIY ze sznurka

Jeśli masz kilka grubych, masywnych sznurów, z łatwością zrobisz z nich genialną zabawkę do szarpania, przeciągania i aportowania. Ułóż je wszystkie obok siebie i zwiąż lub zszyj na górze, ok. 4-5 cm od końca sznurków. Następnie resztę spleć w warkocz, a końcówkę również zszyj lub zwiąż, zostawiając kawałek na spodzie.

Pozostawione końce lekko rozszarp lub rozczesz grzebieniem z szerokimi zębami i zabawka gotowa.

fot. Zabawki dla psa DIY/Adobe Stock, Przemyslaw Iciak

Zabawki dla psa DIY ze skarpety

Stare skarpety idealnie sprawdzą się jako przytulanka. Jeśli twój pupil uwielbia rozszarpywać zabawki, nie ma sensu co chwilę kupować nowego pluszaka. Zamiast tego zbierz wypełnienie z poprzednich lub wykorzystaj watę i włóż do skarpety. Możesz połączyć ze sobą kilka sztuk, aby zrobić ciekawą, rozbudowaną zabawkę.

Zszyj dobrze brzegi, aby wypełnienie nigdzie nie wystawało. Prosta zabawka gotowa. Możesz wykorzystać ją do przeciągania z psem albo do rzucania i nauki aportowania. Tego typu zabawki będą także świetnym wsparciem w przypadku, kiedy pies boi się spacerów. Niesienie w pyszczku ulubionej przytulanki o znajomym zapachu może pomóc przełamać strach.

fot. Zabawki dla psa DIY/Adobe Stock, zanna_

Zabawki edukacyjne przede wszystkim mają uczyć pupila logicznego myślenia i rozwiązywania problemów. Popularny jest na przykład gadżet ze smakołykami, które są zamknięte pod pokrywkami. Zadaniem psa jest ustalenie, że aby dostać się do smaczka, należy przesuwać pokrywy, aż skarb się pojawi.

W ten sam sposób możesz przygotować własne zabawki edukacyjne, wykorzystując gruby karton czy stare pudełka po butach. Zamiast pokrywek możesz wykorzystać małe pudełeczka, które położysz dnem do góry. Smakołyk pojawi się, kiedy pies przewróci pudełeczko.

Świetną edukacyjną zabawką będzie też butelka ze smakołykami. Przygotuj do tego czystą plastikową butelkę i w niektórych miejscach wytnij na jej powierzchni prostokąty różnej wielkości. Do butelki wrzuć pyszności i w takiej formie daj pupilowi. Jego zadaniem będzie takie obracanie butelką, aby smaczki wyleciały przez wycięte otwory.

Psy poznają świat poprzez węch oraz smak - to dlatego tak często wszystko obwąchują i liżą. Aby zapewnić im dużą dawkę zabawy, a jednocześnie odrobinę wysiłku emocjonalnego, możesz przygotować mu matę węchową DIY. Zrobisz ją z łatwością z kawałków bawełnianych szmatek, filcu oraz polaru. Możesz kupić gotowe materiały albo wykorzystać stare ścierki i ubrania.

Podstawą niech będzie jeden większy kawałek dowolnej tkaniny. Do niego przyklejaj lub przyszywaj poszczególne elementy. Zwijaj kolejne kawałki materiału w ruloniki, harmonijki lub potnij na małe kawałki i przyczep w formie gęstego "buszu". Następnie do środka powkładaj smakołyki i tak przygotowaną pokaż psu. Zabawa na co najmniej kilkanaście minut zapewniona!

Matę węchową możesz zrobić też w średniej wielkości lub dużym pudełku. Przygotuj kilka ściereczek, każdą z nich zwiń w rulon i włóż pionowo do pudełka, ciasno układając. Następnie między kawałki materiału włóż smakołyki.

fot. Mata węchowa dla psa DIY/Adobe Stock, Justyna

Reklama

Czytaj także:

Czy pies może jeść lody?

Jak oduczyć psa sikania w domu?

Katar u psa: skąd się bierze?