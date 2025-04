Koty mogą dostać szereg kolorowych, grających, szeleszczących albo ruszających się zabawek, a i tak najbardziej zainteresowane będą kartonem, w którym dany gadżet przyjechał do domu. Jeśli więc nie chcesz wydawać pieniędzy na coś, czym twój mruczek nie będzie chciał się bawić, możesz postawić na własnoręcznie zrobione zabawki. Zobacz, co możesz stworzyć!

Reklama

Spis treści:

Najprostsze zabawki najbardziej cieszą każdego mruczka, dlatego wędka będzie idealnym pomysłem. Zrobisz ją z patyka, sznurka (najlepiej dość elastycznego) oraz z dowolnego "bibelotu", który przyciągnie uwagę pupila.

Może być to puchaty fragment breloka, pocięte wstążki lub kupione w sklepie zoologicznym małe myszki lub piórka. Każdy mruczek ma instynkt łowiecki, więc na pewno będzie taką zabawką zachwycony.

Sznurek lub linkę przymocuj do patyka - możesz użyć np. kleju na gorąco. Po drugiej stronie przywiąż wybrany wabik i zabawka gotowa! Jeśli patyk ma zadziorki, wcześniej oskrob go delikatnie nożem lub wyszoruj papierem ściernym o wysokiej gradacji.

fot. Zabawka dla kota DIY: wędka/Adobe Stock, lalalululala

Taki basen to prosta zabawka, która pupilowi daje mnóstwo frajdy i która doskonale zabawia futrzaka bez twojego udziału. Mruczek będzie się świetnie w nim bawił sam i na pewno nie będzie się dzięki temu nudził. Jak to zrobić? Przygotuj dowolne pudełko o sporej wielkości - kot powinien cały zmieścić się w środku.

Następnie przygotuj rolki po papierze toaletowym albo ręcznikach papierowych. Powinnaś zacząć kolekcjonować je dużo wcześniej, bo będziesz potrzebować naprawdę konkretnej ilości. Potnij je wszystkie na krążki, a następnie wrzuć do pudełka. Możesz dodatkowo spryskać rolki walerianą lub kocimiętką w sprayu - mruczek na pewno będzie zachwycony!

Koty uwielbiają kartonowe pudełka i wszystko, co można bezkarnie pogryźć. Dlatego, jeśli twój pupil zawsze wchodzi nawet do najmniejszych pudełek, przygotuj mu domek albo labirynt. W tym celu wystarczy, że zachowasz opakowanie z jakiegoś większego zamówienia (np. po zapasie karmy). Wytnij w nim otwory (drzwi, okna, co tylko chcesz), możesz także połączyć ze sobą kilka kartonów, aby stworzyć labirynt.

Jeśli masz przestrzeń pod łóżkiem, jest to idealne miejsce na ogromny labirynt, który nie będzie zagracał przestrzeni w twoim mieszkaniu. Do środka możesz włożyć trochę suchej karmy lub smakołyków, aby zachęcić zwierzaka do wędrówek po labiryncie.

fot. Zabawka DIY dla kota: kartonowy domek/Adobe Stock, Rochu_2008

Mruczki uwielbiają zapach kocimiętki lub waleriany, dlatego możesz samodzielnie zrobić zabawki dla kota, które posiadają intensywny aromat. Wystarczy, że przygotujesz kawałek materiału (może być to filc, kawałek starej koszulki albo np. skarpety). Do tak przygotowanej torebki możesz wsypać kocimiętkę albo ciasno włożyć do środka watę, a następnie nasączyć ją zapachem w sprayu lub kropelkach.

Następnie całość zszyj dokładnie i odczekaj chwilę, aż całość wyschnie (jeśli używasz produktu w sprayu czy kroplach). Lepiej nie dać kotu mocno nasączonej zabawki, aby nie zlizał i nie połknął nadmiaru.

Kot z pewnością chętnie będzie biegał za myszką, szczególnie zrobioną z czegoś miękkiego i szeleszczącego. Wykonanie zabawki dla kota w tym kształcie jest bardzo proste. Możesz do tego wykorzystać kawałek styropianu lub cienki karton albo papier pakowy docięty na wybrany kształt.

Cały "stelaż" pokryj klejem i owiń dookoła jutowym sznurkiem albo kolorową włóczką. Gotową zabawkę rzucaj pupilowi, a być może nawet zacznie ci ją aportować. Do myszki możesz także przymocować cienki rzemyk i z drugiego końca pokoju poruszać nią. Dla kota na pewno będzie to świetna zabawka. Sznurek idealnie sprawdzi się także do zrobienia domowego drapaka dla kota.

fot. Zabawka dla kota DIY: mysz ze sznurka lub włóczki/Adobe Stock, New Africa

W ten sam sposób, co myszkę, możesz także zrobić miękką piłeczkę. Wykorzystaj styropianowy stelaż (dostępny w sklepach z różnościami i rękodziełem) albo kawałek materiału czy skarpetki. Styropian owiń włóczką, a skarpetkę wypchaj watą i również owiń. Pamiętaj, aby odpowiednio zabezpieczyć zabawkę, aby kot zbyt szybko nie przegryzł jej i nie rozrzucił waty po mieszkaniu ani jej nie połknął.

Świetnie w roli zabawki sprawdzi się także zwykła kulka papieru. Koty wprost uwielbiają gonić te niewielkie zgniecione kawałki.

fot. Zabawka dla kota DIY: piłeczka z włóczki/Adobe Stock, Katya Slavashevich

Reklama

Czytaj także:

Jak przeliczyć wiek kota na ludzki?

Dlaczego kot nie chce się przytulać?

Czy koty naprawdę wyciągają choroby?