Gdy decydujemy się na tatuaż, powinniśmy dokładnie sprawdzić miejsce, w którym zamierzamy go wykonać, a także artystę, który się w tym specjalizuje. Łatwo bowiem zrobić sobie krzywdę na całe życie lub przynajmniej na dłuższy czas. Boleśnie przekonała się o tym ta kobieta. Wytatuowała sobie podobiznę swojego psa, ale ostateczny obraz był daleki od jej oczekiwań. Internauci nie zostawili suchej nitki na tym tatuażu.

Wytatuowała sobie podobiznę swojego psa. Efekt był opłakany

Na portalu reddit.com pojawił się wątek dotyczący oczekiwań oraz tego, co otrzymujemy w rzeczywistości. Internauci dodawali różne wpisy – bardziej i mniej zabawne. To, czym podzieliła się ta kobieta, zmroziło jednak wszystkich.

Internautka o nicku @madi6227 udostępniła zdjęcie swojego psa, a do niego dołączyła fotografie tatuażu, który miał go przypominać. Trudno jednak powiedzieć, aby portret był udany. Problem polega na tym, że jest to tatuaż, który kobieta już zrobiła na ręce.

Sam zobacz, jak wyglądały efekty pracy tatuatorki.

Internauci nie zostawili suchej nitki na tatuażu tej kobiety

Na całe szczęście jest to tatuaż wykonany henną, w związku z czym kobieta nie musi męczyć się z nim do końca życia. Przez dłuższy czas miała jednak ten malunek na ręce. Internauci postanowili skomentować jej wpis i nie zostawili suchej nitki na tatuatorce.

- Wyrządziła ci krzywdę. - Czy artysta zajmujący się henną był dzieckiem? To byłoby świetne w wykonaniu 10-latka.

Są też jednak internauci, którzy zaczęli się śmiać z tego tatuażu. Wbijają także szpilę kobiecie, która zdecydowała się na coś takiego bez przygotowania.

- Nie mogę przestać się śmiać. - Domyślam się, że nie poprosiłaś o przykład jej prac?

Reakcja samej kobiety na tatuaż również jest interesująca. Napisała bowiem, że na początku zaczęła się z tego śmiać, bo tak reaguje w nerwowych sytuacjach. Później jednak przestało jej być do śmiechu. Trudno jej się dziwić. Na pewno jednak ma nauczkę na przyszłość, żeby sprawdzać portfolio tatuażystów – nawet w przypadku henny. Dla nas z kolei to ważna przestroga.

