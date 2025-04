Zbilansowane i pełnowartościowe posiłki są bardzo ważne również w przypadku zwierząt. Dobra karma dla psa powinna być dobrana adekwatnie do jego aktualnych potrzeb – wieku, kondycji i stanu zdrowia.

Decydując się na żywienie psiaka gotową karmą (a nie domowym jedzeniem, np. dietą BARF), wybierz tę, która dostarczy mu niezbędnych składników odżywczych, a przy tym będzie pozbawiona niepotrzebnych zapychaczy (mięsa mechanicznie oddzielanego, odpadków piekarniczych czy zbóż).

Spis treści:

Najlepsza karma dla psa nie musi być najdroższa, jednak trudno oczekiwać, by najtańszy produkt spełniał najwyższe oczekiwania i miał nieskazitelny skład.

Przed zakupem karmy musisz ustalić kilka istotnych faktów: miesięczny budżet, wiek i kondycję psa, jego aktualne potrzeby (choroba, ciąża, rekonwalescencja), a także jego upodobania smakowe. Pamiętaj, że to pupil ma być zadowolony, nie wmuszaj więc w niego składników czy smaków, których nie lubi tylko dlatego, że gdzieś wyczytasz o ich niezwykłych właściwościach.

Jeśli zdecydowałaś się na karmę suchą, powinna ona być:

wysokomięsna i oparta na naturalnych składnikach,

dobrze zbilansowana,

dobrana do potrzeb psa.

Pamiętaj też, że sucha karma powinna być dla pupila dodatkiem. Każdego dnia pies musi zjeść też mokrą karmę w ilości dopasowanej do wieku i wagi. Tylko w ten sposób zagwarantujesz mu zdrowe i szczęśliwe życie. Sama sucha karma w diecie pupila zwiększa ryzyko problemów z nerkami i całym układem moczowym.

Jeśli zdecydujesz się wybrać zwierzę domowe, które w ogóle nie toleruje suchej karmy, nie podawaj jej. Dotyczy to psów obciążonych genetycznie chorobami oraz niektórych ras.

fot. Najlepsza sucha karma dla psa/Adobe Stock, Eva

Zdecydowanie karma mokra jest lepszym rozwiązaniem i powinna stanowić podstawę diety pupila. Nie oznacza to jednak, że sucha karma jest zła i należy z niej zrezygnować. Przeciwnie - odpowiednio dopasowana może być świetnym uzupełnieniem, a także sprawdzać się w sytuacjach, kiedy musisz zostawić psa na dłuższy czas samego w domu.

Sucha karma nie będzie za to odpowiednia dla psów, które mają problemy z uzębieniem lub są już psimi seniorami i nie są w stanie poradzić sobie z twardymi kawałkami. W takich sytuacjach zdecydowanie podawaj pupilowi karmę mokrą lub zdecyduj się na domową dietę BARF.

Przede wszystkim dokładnie przyjrzyj się etykiecie ze składem. Najlepsze jakościowo karmy mają suszone mięso na samej górze w składzie. Ważne jest także białko oraz tłuszcz zwierzęcy, aby posiłek pupila był dobrze zbilansowany pod kątem makroskładników.

Sucha karma powinna być także wzbogacana niezbędnymi dla psa witaminami, takimi jak wapń czy fosfor, a także kwasy Omega 3 i 6. W składzie karmy możesz znaleźć także popiół. Nie oznacza to, że karma jest zanieczyszczona czy sztucznie zapełniana. Pod tą nazwą kryją się właśnie składniki mineralne. Optymalnie w składzie nie powinno być go więcej, niż 9-10%. Dobrej jakości karmy są ponadto całkowicie pozbawione zbóż oraz źródeł glutenu.

fot. Najlepsza sucha karma dla psa/Adobe Stock, zinkevych

W oparciu o powyższe kryteria powstał ten subiektywny ranking suchych karm dla psa. Są doskonałe jakościowo i uwzględniają potrzeby pupila. Znajdziesz tutaj karmy zarówno dla szczeniąt, jak i dla psów dorosłych oraz tych z problemami zdrowotnymi.

Robiąc porównanie karm suchych i mokrych, uwagę zwraca wyższa kaloryczność tych pierwszych. Do zaspokojenia głodu psa wystarczy więc mniejsza porcja, niż w przypadku karmy mokrej.

1. Alpha Spirit Only Fish, cena: ok 22 zł/kg



Alpha Spirit Only Fish to jedna z najlepszych karm na rynku. W 100% naturalny skład, bez zawartości zbóż. Aż 85% składu to świeże ryby, najwyższej jakości!

Karma doskonale nadaje się do podawania zarówno szczeniętom, jak i psom dorosłym czy starym lub schorowanym - wszystko dzięki specjalnej formule miękkich i łatwych do pogryzienia chrupek. Dzięki wysokiej zawartości ryb, pokarm jest bogaty w kwasy omega i kwasy tłuszczowe. Najważniejsze potrzeby żywieniowe są zaspokajane, sierść błyszczy, a układ odpornościowy jest wzmocniony.

Karma Alpha Spirit Only Fish to:

85% ryb,

kiełki roślin strączkowych,

tauryna,

glukozamina,

wyłącznie naturalne konserwanty! (tymianek i rozmaryn).

2. Orijen Original Dog, cena ok. 28 zł/kg

Karma Orijen Original Dog to propozycja wartościowej karmy dla psów małych ras (poniżej 10 kg). Bezzbożowa, składająca się z mięsa indyka i kurczaka oraz podrobów.

Producent karmy zachował koncepcję WholePrey™, umieszczając w opakowaniu to, co najlepsze! Wszystkie składniki są w 100% naturalne i dopuszczone do spożywania przez ludzi. Orijen Original Dog to karma doskonała zarówno dla szczeniąt, jak i psów dorosłych oraz seniorów.

Karma Orijen Original Dog to przede wszystkim:

85% świeżego mięsa wysokiej jakości,

brak zbóż,

zawartość całych jaj,

dodatek warzyw, owoców i świeżych ziół,

naturalne konserwanty.

3. Carnilove Salmon & Turkey Puppy, cena ok. 19 zł/kg

Carnilove Salomon & Turkey Puppy to doskonała i smaczna propozycja pełnowartościowej karmy przeznaczonej dla szczeniąt i młodych, dorastających psów.

Wysoka zawartość białka oraz ponad 60% mięsa doskonałej jakości w składzie, zapewnia zdrowy wzrost i doskonałą kondycję.

Ryby to źródło łatwo przyswajalnego białka, a także kwasów omega i kwasów tłuszczowych. Zapewniają siłę i witalność, a także zdrową, błyszczącą sierść. Właściwości łososia zostały w tej karmie uzupełnione witaminami z grupy B, których dostarcza indyk.

Najważniejsze cechy suchej karmy Carnilove Salomon& Turkey Puppy to:

połączenie łososia i indyka (ok 60% składu),

uzupełnienie warzywami i owocami (między innymi jabłko, marchew, ciecierzyca),

naturalne konserwanty (tymianek, rozmaryn),

wspaniały, mięsny smak!

4. Farmina Dog N&D Quinoa Digestion Lamb & Fenne, cena ok. 47 zł/kg

Karma Farmina Dog N&D Quinoa Digestion Lamb& Fenne to propozycja naturalnej, mięsnej karmy dla psów ze schorzeniami układu trawiennego i trzustki. Dostarcza niezbędnych składników odżywczych w odpowiednich proporcjach, jednocześnie odciążając układ trawienny psa.



Dietetyczna karma przeznaczona jest dla dorosłych psów wszystkich ras. Głównym składnikiem jest lekkostrawna i pożywna cielęcina, a także kurczak, jajka, śledź (oraz olej ze śledzia). Dodatkowo zawiera składniki wspomagające pracę układu trawiennego, takie jak karczoch, mięta czy inulina.

Farmina Dog N&D Quinoa Digestion Lamb & Fenne:

wspomaga i regeneruje układ trawienny,

składa się w 25% z białka,

jest oparta na naturalnych składnikach wysokiej jakości,

nie zawiera zbóż i glutenu.

5. Acana Heritage Senior, cena ok. 20 zł/kg

Acana Heritage Senior to prawdziwy rarytas dla psów starszych (powyżej 7 roku życia). Składniki karmy (kurczaki, jajka i ryby) pochodzą z czystych i słynących z doskonałej kuchni rejonów Alberty.



Odpowiednio zbilansowane składniki najwyższej jakości zapewniają kompleksowe odżywienie psa każdego dnia, wzmacniając i witalizując dojrzały organizm. Karma Acana Heritage Senior ma obniżoną zawartość kaloryczną, by nie narażać zwierzaka na tycie. Dodatek świeżych owoców i warzyw uzupełnia codzienną troskę o zdrowie i samopoczucie czworonoga.

Karma Acana Heritage Senior to przede wszystkim:

wysoka zawartość mięsa doskonałej jakości (ok. 70% składu),

3 rodzaje mięs zgodnie z filozofią WholePrey™,

niska zawartość węglowodanów,

odzwierciedlenie diety psów dziko żyjących!

6.Applaws All Breed Adult Lite, cena ok. 16 zł/kg

Karma Applaws All Breed Adult Lite to kompletna karma typu light dla wszystkich ras psów dorosłych. Sprawdzi się przede wszystkim w przypadku zwierząt otyłych lub ze skłonnością do tycia. Składa się aż z 75% mięsa i 25% warzyw.



Zawiera dużo białka i niewiele węglowodanów - wszystko to składa się na wartościowy, odżywczy i przy tym smaczny posiłek dla każdego czworonoga! W przeciwieństwie do niektórych karm typu light, Applaws All Breed Adult nie zawiera zbóż, które są całkowicie zbędne w diecie psa.



Applaws All Breed Adult to przede wszystkim:

75% mięsa,

25% warzyw,

niewielka ilość węglowodanów, za to dużo białka (37%),

aktywne probiotyki,

Beta - Glukan,

ekstrakt z żurawiny.

7. Purizon Single Meat, kurczak z dynią, cena ok. 25 zł/kg

Karma Purizon Single Meat - wariant kurczak z dynią, to optymalne zaspokojenie potrzeb żywieniowych każdego psa. Podstawą karmy jest jeden składnik mięsny: kurczak, uzupełniony dynią, która sprawdza się świetnie w łagodzeniu niestrawności.



Aż 35% składu to witaminy i minerały, w tym owoce, warzywa i zioła. Niewielka zawartość białka (ok. 33%) sprawia, że Purizon Single Meat jest lekkostrawny i może być spożywany także przez psy z wrażliwym układem trawiennym.

Karma Purizon Single Meat to przede wszystkim:

65% mięsa i składników zwierzęcych,

tylko 33% białka,

dynia wspomagająca trawienie i łagodząca niestrawności,

luteina wspomagająca wzrok i zdrowie oczu,

marchewka, żurawina, aronia - zapewniają wzmocnienie układu krążenia i odpornościowego.

8. Wolf of Wilderness Adult Wild Hills, cena ok. 19 zł/kg

Wolf of Wilderness Adult Wild Hills to karma wzorowana na naturalnym odżywianiu dziko żyjących wilków. Przeznaczona jest dla dorosłych psów, bez względu na rasę i wielkość. W środku znajdziesz mięso z kaczki oraz drobiowe, obydwa wysokiej jakości. To połączenie zapewnia idealny bilans białka i tłuszczu w codziennej diecie psa. Łącznie mięso to aż 61% składu.



Wilki na wolności poszukują nie tylko mięsa, ale żywią się również darami leśnymi, takimi jak owoce lasu, zioła czy różnego rodzaju korzenie. Producent karmy Wolf of Wilderness Adult Wild Hills wiernie odwzorował ten sposób żywienia w swojej propozycji. Jedynym źródłem węglowodanów w tej karmie są ziemniaki, dlatego podawanie jej psu nie narazi go na otyłość.

Wolf of Wilderness Adult Wild Hills to przede wszystkim:

unikalne połączenie mięsa drobiowego i kaczki,

dodatek ziół, korzeni i owoców leśnych,

niska zawartość węglowodanów.

9. Wiejska Zagroda Indyk z Królikiem, cena ok. 21 zł/kg

Karma Wiejska Zagroda Indyk z Królikiem to pełnowartościowy, wysokomięsny posiłek, dedykowany psom małych ras. Stworzona została ze świeżego mięsa, dostarczanego przez małych, lokalnych i sprawdzonych dostawców - dlatego masz gwarancję, że karmisz swojego pupila tym, co najlepsze i wolne od wszelkich zanieczyszczeń.



Zawartość mięsa z indyka oraz królika to aż 65% składu. Pozostałe składniki to warzywa, owoce i zioła, również wolne od jakiejkolwiek chemii i zanieczyszczeń. Czysta natura w smacznym i wartościowym wydaniu! Delikatna formuła i starannie dobrane składniki sprawiają, że karma jest lekkostrawna i łatwo przyswajalna. Może być spożywana przez nawet najbardziej wrażliwe psy.

Wiejska Zagroda Indyk z Królikiem to:

wyjątkowe połączenie mięsa królika i indyka,

owoce, warzywa i zioła pochodzące z czystych, wiejskich terenów,

lekkostrawna formuła,

zawartość probiotyków, w tym glinki bentonitowej o właściwościach odtruwających.

10. Canagan Grass-Fed Lamb, cena ok. 31 zł/kg

Karma Canagan Grass - Fed Lamb to pożywna i lekkostrawna propozycja dla psów każdej rasy. Jej skład oparty jest na jagnięcinie - mięsie wyjątkowo pożywnym i delikatnym.

Zawartość jagnięciny to aż 60% składu. Jedynym źródłem węglowodanów są bataty, które mają niski indeks glikemiczny. W składzie zawarte są również składniki roślinne, które kompleksowo wspomagają funkcjonowanie organizmu. To między innymi wodorosty, nagietek czy żurawina. Karma jest hypoalergiczna, nie zawiera glutenu ani zbóż, dlatego może być podawana psom z wrażliwym układem trawiennym.

Canagan Grass-Fed Lamb:

jej skład opiera się na jagnięcinie (świeżej i suszonej - 60,5% składu),

nie zawiera kurczaka,

zawiera białko pochodzenia roślinnego.

fot. Najlepsza sucha karma dla psa/Adobe Stock, Milan

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 16.09.2020.

