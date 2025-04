Wyprawka dla szczeniaka to tylko element przygotowań do przyjęcia szczeniaka pod swój dach. Pojawienie się w domu nowego, kudłatego członka rodziny to bardzo ważne wydarzenie. To również duża odpowiedzialność, ponieważ od tej pory małego szczeniaka będziemy musieli otoczyć troskliwą opieką. Ważne jest także zapewnienie odpowiednich warunków do prawidłowego rozwoju psa.

Pierwsze dni z psim maluchem upłyną nam znacznie lepiej, gdy zawczasu zadbamy o odpowiednią wyprawkę. Skompletowanie jej będzie znacznie prostsze, jeśli przygotujemy listę niezbędnych rzeczy. W poniższym artykule wskażemy wam, w co się warto zaopatrzyć, zanim piesek przekroczy próg domu.

Spis treści:

Przyjmując pod swój dach szczeniaka, trzeba odpowiednio się do tego przygotować. Pierwsze chwile w nowym domu mogą być stresujące dla wszystkich, zatem od początku warto przyzwyczajać zwierzę do nowych warunków i zasad.

Akcesoria spacerowe dla szczeniaka na wyprawkę

Elementem wyprawki dla szczeniaka jest oczywiście obroża i smycz oraz szelki. Istnieje wiele rodzajów akcesoriów, które ułatwią spacer z naszym psiakiem. Mogą to być zwijane smycze automatyczne lub przepinane smycze. Dobrym pomysłem są zarówno szelki jak i smycze oraz obroże, które będą rosnąć razem z psem, czyli takie, w których właściciel będzie miał możliwość regulacji ich długości.

Oczywiście kiedy szczeniaczek z nich wyrośnie, należy zakupić większy rozmiar tych akcesoriów, aby zwierzakowi zagwarantować odpowiedni komfort. Od maleńkości warto przyzwyczajać szczenię do korzystania z tych elementów.

Podstawowym elementem obroży psa powinna być adresówka, zawierająca numer telefonu psich opiekunów. Gwarantuje to psu bezpieczeństwo, w czasie ewentualnej ucieczki. Nie można również zapomnieć o woreczkach na psie odchody. W sprzedaży dostępne są biodegradowalne worki umieszczone w specjalnym pojemniczku lub podajniku, który za pomocą specjalnego uchwytu można zamocować przy smyczy.

fot. Smycz i obroża dla psa / Adobe Stock, OlgaOvcharenko

Legowisko dla szczeniaka

Pies powinien mieć swoje miejsce, które kojarzyć mu się będzie z bezpieczeństwem i komfortem. W tym kontekście ważny jest wybór odpowiedniego legowiska, które dopasowane będzie do jego obecnych i przyszłych gabarytów. Wiadomo, że posłanie dla owczarka niemieckiego znacznie będzie się różniło od tego dedykowanego maltańczykowi. W sprzedaży dostępne są różne rozmiary psich legowisk, różne ich kształty i kolory. W czasie zakupu warto wziąć pod uwagę, czy materiał, z którego są wykonane, jest łatwy do czyszczenia.

Transporter dla szczeniaka

Jeśli chcemy podróżować z psem, nawet na niewielkie odległości, bardzo ważnym punktem wyprawki dla psa jest transporter lub klatka kennelowa. Przewóz zabezpieczonego psa jest ważny nie tylko dla jego bezpieczeństwa, ale również dla naszego. Wystarczy sobie wyobrazić, co może się stać w przypadku gwałtownego hamowania lub zmiany kierunku jazdy. Tak samo jak w przypadku legowiska dla psa, trzeba odpowiednio dopasować rozmiar do gabarytów psa.

fot. Transporter dla psa / Adobe Stock, Valeriy Volkonskiy

Maty wodoodporne do wyprawki dla szczeniaka

Małe pieski muszą nauczyć się wielu nowych rzeczy, między innymi zachowania czystości w domu. W związku z tym wyprawka dla szczeniaka powinna zawierać maty wodoodporne, na których pies może załatwiać swoje potrzeby fizjologiczne, zanim będzie mógł wyjść na pierwsze spacery. Należy kupić tych akcesoriów całkiem sporo, ponieważ szybko ulegają one zużyciu.

Myśląc o wyprawce dla szczeniaka, musimy też poświęcić uwagę jego żywieniu oraz nagradzaniu go przysmakami.

Karma dla szczeniaka

Przed zakupem karmy warto skonsultować się z hodowcą i zapytać, czym był karmiony nasz uroczy szczeniak. Gwałtowna zmiana pożywienia może zakończyć się problemami żołądkowymi naszego pupila. W sprzedaży dostępne są karmy przeznaczone dla szczeniąt - charakteryzują się one mniejszymi kawałkami oraz dodatkami składników niezbędnych do prawidłowego rozwoju psa. Istnieją również karmy dedykowane specjalnym rasom, rodzajowi sierści lub psom cierpiącym na jakieś dolegliwości.

Wybór dobrej karmy dla psa nie jest łatwą sprawą, ponieważ nie od razu możemy trafić z przysmakami, które przypasują zwierzakowi. Na bieżąco trzeba obserwować psa i jego zachowanie, by w razie problemów dokonać zakupu innych preparatów.

Miski na jedzenie i wodę w wyprawce dla szczeniaka

Psia zastawa powinna być odpowiedniej wielkości i wykonana z bezpiecznych materiałów. Dla szczeniąt bardzo dobrym rozwiązaniem są miski spowalniające jedzenie bądź maty do wylizywania. Warto kupić gumową matę lub podkładki pod miski, ponieważ małe pupile rzadko kiedy przywiązują wagę do estetyki jedzenia, zatem ich karma może znaleźć się dookoła misek. Używając tego typu zabezpieczenia, możemy mieć większą szansę na ograniczenie uszkodzeń podłogi w domu.

fot. Miska i karma dla psa / Adobe Stock, Victoriya

Smakołyki dla szczeniaka

Małe przysmaki przydają się do nauki przywołania, aportowania i wykonywania poleceń typu siad lub waruj. Mogą stanowić również nagrodę za zdobywanie nowych umiejętności, takich jak na przykład załatwianie się na dworze. Smakołyki łatwo możemy zabierać ze sobą na spacery, pod warunkiem, że zaopatrzymy się w pojemniczek lub sakiewkę, którą można doczepić do smyczy psa.

Małe pieski są urocze, ale mają bardzo dużą potrzebę gryzienia wszystkiego, co tylko wpadnie im do pyska. Na początku najlepiej uzbroić się w dużą dawkę cierpliwości i akcesoriów do wyprawki, które zagwarantują im rozrywkę.

Mata węchowa

Mata węchowa to kawałek materiału z różnego rodzajami schowkami, w których możemy schować ulubione przysmaki naszego psa. Odnajdywanie ich w gąszczu powiązanych sznureczków jest niezwykłą zabawą dla psa, która może zająć go na długie minuty.

Gryzaki

Zabawki dla psów to także gryzaki - w różnych kształtach i rozmiarach. Warto jednak zwrócić na materiał, z jakiego są wykonane - plastikowe gryzaki bardzo szybko się niszczą, a dodatkowo ich oderwane prezenty mogą zostać zjedzone przez psa. Również guma gumie nie jest równa. Najlepszym wyborem są zabawki z twardej gumy, którą pies może żuć bez obawy, że ją zniszczy. Bardzo ciekawym rozwiązaniem są gryzaki konga, w których można umieścić psie przysmaki. Zadaniem psa będzie „wyjęcie” ich ze środka zabawki, co jest przyjemną i pożyteczną rozrywką.

Szarpak

To jedna z prostszych zabawek, którą możemy sprezentować zwierzakowi podczas pierwszych dni w nowym domu. To kawałek sznurka o mocnym splocie, wykonany zazwyczaj z naturalnych materiałów. To super zabawka zarówno dla psiej młodzieży, jak i również starszych psów. Nasi pupile mogą się nią bawić samodzielnie lub zapraszając do zabawy nas - jak sama nazwa wskazuje, akcesorium do służy do szarpania się.

fot. Zabawki dla psa / Adobe Stock, New Africa

Pojawienie się szczeniaka w nowym domu może być istną rewolucją w życiu każdego domownika. Kompletowanie wyprawki dla szczeniąt nie jest trudnym zadaniem i można dokonać tego przez internet lub w specjalistycznych sklepach zoologicznych. Wszelkie wątpliwości można skonsultować także z bardziej doświadczonymi posiadaczami psów.

Wyposażeni w listę niezbędnych elementów wyprawki dla szczeniaka możemy być pewni, że będziemy doskonale przygotowani na pojawienie się psiego maleństwa lub nieco starszego zwierzaka. Później zostanie nam tylko czerpanie radości z merdania psiego ogona.

