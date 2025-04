Gdy pies nie chce jeść i wymiotuje, właścicielowi od razu zapala się w głowie czerwona lampka ostrzegawcza. Co robić? Czy są powody do paniki? Jeśli pies nie wygląda na osłabionego, mocno chorego, zachowuje się w miarę normalnie, nie ma biegunki, albo tylko lekką, nie ma powodów do wielkiego niepokoju. Zwłaszcza, jeśli wymioty były jednorazowe lub zdarzyło się to np. 2 razy w ciągu dnia. Nie jest też konieczna natychmiastowa wizyta u weterynarza.

Reklama

Co nie znaczy, że psa nie trzeba obserwować. Jak najbardziej trzeba, aby upewnić się, że jego stan zdrowia się nie pogarsza. Nie ma sensu karmić go na siłę. Warto natomiast zadbać o to, aby pił wodę. W tym dniu trzeba mu też zapewnić jak najlepsze warunki rekonwalescencji - spokój i ciepło. Jeśli chce spać, niech śpi.

Spis treści:

Wymiotującego psa nie zmuszaj do jedzenia, ani nie kuś tym, co lubi najbardziej. Wielu właścicieli zupełnie błędnie stosuje taką strategię, wyciągając najlepsze smaczki - jeśli zdecyduje łakomstwo zamiast prawdziwego głodu, pies może zjeść na siłę, a potem ponownie zwymiotować. Być może psiak z jakiegoś powodu cierpi na niestrawność lub zatrucie pokarmowe. Jednodniowa głodówka w przypadku niegroźnych dolegliwości brzusznych bywa często znakomitym lekarstwem i nie potrzeba żadnego innego.

Jeśli mimo wymiotów, pies jednak wykazuje chęć jedzenia, możesz spróbować dać mu kleik ryżowy. Nie jest to przysmak, ale żarłoczny pies być może zje. Nie powinno mu zaszkodzić, bo to jeden z najdelikatniejszych pokarmów. Dopiero gdy wymioty przejdą i pies zacznie domagać się jedzenia, przygotuj mu niewielki, lekkostrawny posiłek, np. rozgotowany ryż z chudym kurczakiem. Potem stopniowo wróć do zwykłej diety.

Jeśli wymioty u psa powtórzyły się lub wymiotom towarzyszy biegunka, zachęcaj psa do picia. Bardzo ważne jest, aby nie doszło do odwodnienia zwierzaka, bo wtedy pomóc może już tylko lekarz. Jeśli to możliwe, podawaj mu letnią lub lekko ciepłą, przegotowaną wodę. Wystarczy niewielka ilość, nawet 2–3 łyki, ale bardzo często, nawet co 30 minut. Jeśli pies zwymiotował tylko raz i nie ma biegunki, a nie chce pić, na razie nie zmuszaj go. Jednorazowe wymioty nie spowodują odwodnienia.

Jeśli pies wymiotował, ale nie jest osłabiony, nie leży, lecz wykazuje chęć do zabawy i kontaktu, wyprowadzaj go na spacery, w miarę możliwości wybieraj niezbyt ruchliwe miejsca, np. ciche osiedle. Spacery mogą być dłuższe lub krótkie a częstsze, w zależności od kondycji psa.

Jeśli następnego dnia pies znów wymiotuje i nie chce jeść, a w dodatku odmawia picia wody i jest wyraźnie osowiały, udaj się z nim do weterynarza i stosuj się ściśle do zaleceń lekarza przy wymiotach. Nie eksperymentuj z lekami przeciwymiotnymi dla ludzi ani polecanymi na zatrucia. Nie stosuj na własną rękę nifuroksazydu ani leku na chorobę lokomocyjną.

Lekarz, po obejrzeniu psa lub po wykonaniu badań, jeśli uzna że konieczne, zdecyduje, jak leczyć czworonoga. Może się bowiem okazać, ze wymioty nie są objawem zatrucia pokarmowego, lecz np. objawem babeszjozy, groźnej parwowirozy, choroby nerek, ropomacicza u suki, nowotworu, itp.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 19.01.2018

Reklama

Czytaj także:

Kaszel u psa - rodzaje, przyczyny i leczenie

Katar u psa dorosłego i szczeniaka