Kilka dni temu w internecie pojawiło się szokujące nagranie. Ewidentnie widać na nim dziwną postać, która wygląda jak kosmita z odległej galaktyki. Wiele osób nie miało bladego pojęcia, na co patrzy. Ale tylko do pewnego momentu.

Wygląda jak kosmita

W internecie pojawiło się budzące wiele emocji nagranie. Widać na nim postać, która wygląda niczym Chewbacca, jeden z bohaterów z "Gwiezdnych Wojen". Co prawda, nos i broda przypominają jakiegoś zwierzaka, ale wielkie, czarne oczy budzą zdziwienie, a nawet niepokój. I ten nietypowy płaszcz okalający twarz. Czy to Ewok z "Gwiezdnych Wojen"? A może prawdziwy kosmita? Wiele osób w pierwszym momencie nie ma najmniejszego pojęcia, na co patrzy.

Na szczęście na odpowiedź nie trzeba długo czekać. Chwilę później widać, że to słodkie pyszczki trzech piesków rasy west highland white terrier. Zaskakujące nagranie bawi do łez.

Internauci są w szoku

Nagranie wywołało wielkie poruszenie i lawinę komentarzy. Nic dziwnego, w końcu nikt nie spodziewał się takiego zakończenia. Niektórzy twierdzą nawet, że pierwsza scena była niczym z horroru, a inni myśleli, że to jedna z trzech głów mitycznego Cerbera. Poniżej przygotowaliśmy zestawienie najlepszych komentarzy.

- Mój mózg: dlaczego jego oczy są takie pokręcone? Czekaj, dlaczego jego oczy mają języki?! - Myślałem, że to jeden pies z suszonymi śliwkami na oczach. - Tego się nie spodziewałem – piszą zaskoczeni internauci.

A jakie było twoje pierwsze skojarzenie?

Źródło: Instagram, @ladynalalittlewestie

