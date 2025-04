Wszystkie koty są wspaniałe, ale niektóre swoją urodą i gracją zdobywają uznanie na skalę światową. Tytuł Najpiękniejszego Kota Milenium 2023 przypadł w udziale Leonardowi z polskiej hodowli w województwie łódzkim. A to tylko jedno z jego licznych osiągnięć.

Reklama

Wybrano najpiękniejszego niebieskiego kota świata

Konkurs na Kota Milenium 2023 był rozgrywany we Włoszech w ramach programu World Cat Show. Biorą w nim udział mruczki różnych ras, które podlegają surowej ocenie profesjonalnych sędziów. W najnowszej odsłonie plebiscytu najwyższa nagroda została przyznana przystojniakowi o imieniu Leonardo z polskiej hodowli kotów rosyjskich niebieskich.

W konkursie Leoś, bo tak pieszczotliwie nazywają go właściciele, zdobył najpierw tytuł najwspanialszego przedstawiciela swojej rasy. Następnie wygrał panel Best in Show, czyli na najlepszego kota wystawy. Ostatecznie otrzymał najwyższą nagrodę General, co przyniosło mu zaszczytne miano Kota Milenium.

Kot Leoś mieszka w Polsce i zdobywa kolejne nagrody

Dumny Leonardo pochodzi z hodowli kotów rosyjskich niebieskich w Tomaszowie Mazowieckim, w województwie łódzkim. Zaszczytne miano Kota Milenium to niejedyne jego zwycięstwo.

W samym 2023 roku Leoś zdobył tytuły najpiękniejszego kota rosyjskiego na świecie, najpiękniejszego kota w Polsce, a w klasyfikacji generalnej WCF Cat Best jest na 11 miejscu globalnego rankingu rasowych kocurów. Leonardo nie spoczywa jednak na laurach, a szykuje się do kolejnych wystaw.

Jaki jest sekret cudnego Leosia? Wszystkie te wyróżnienia nosi z godnością na swoich czterech łapkach i stara się dużo odpoczywać na słońcu.

Źródło: facebook.com/EmeraldStarPL oraz eska.pl

Reklama

Czytaj także:

Kot prowadził podwójne życie. Został rozszyfrowany przez 1 szczegół

Psiak ocalał w pożarze, ale stracił opiekuna. Pomoc nadeszła z zaskakującej strony

Nie pozwól, by 5-miesięczna sunia z trzema łapkami cierpiała. Została porzucona, ale możesz odmienić jej los