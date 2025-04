Pies w mieszkaniu wcale nie musi się męczyć - pod warunkiem, że będzie to rasa, która nie wymaga wiele ruchu i przestrzeni i będzie miał zapewnione długie spacery i zabawy na dworze. Wybrałyśmy 5 takich ras, które będą dobrze czuć się nawet na małym metrażu!

Reklama

Na skróty:

Zanim zdecydujesz się w ogóle na psa, pomyśl o kilku kwestiach technicznych, związanych z twoim mieszkaniem i z blokiem, w którym się znajduje. Istotne czynniki to:

sąsiedzi - przede wszystkim trzeba wyjść z założenia, że w bloku nie jest się samemu . Biorąc pod opiekę psa, trzeba się liczyć z tym, że może szczekać i ujadać - przez cały dzień, a także w nocy. Szybko można przez to stać się uciążliwym sąsiadem... Przygarniając psa nie możesz przewidzieć tego, czy np. nie będzie miał lęku separacyjnego. Miej świadomość tego, że może cię czekać dużo pracy z problematycznym zwierzakiem, co może wiązać się także z kosztami (np konsultacji behawiorystycznych),

Biorąc pod opiekę psa, trzeba się liczyć z tym, że - przez cały dzień, a także w nocy. Szybko można przez to stać się uciążliwym sąsiadem... Przygarniając psa nie możesz przewidzieć tego, czy np. nie będzie miał lęku separacyjnego. Miej świadomość tego, że może cię czekać dużo pracy z problematycznym zwierzakiem, co może wiązać się także z kosztami (np konsultacji behawiorystycznych), stan budynku - jeśli mieszkasz w bloku bez windy, musisz pamiętać, że po schodach trzeba będzie kursować przynajmniej 2 razy częściej niż zwykle . O ile piesek jest młody, silny i zdrowy, to wszystko jest do zrobienia. Gorzej, gdy psina zachoruje i trzeba będzie ją np. znosić na rękach. Weź pod uwagę także twoje ewentualne kontuzje i choroby - jeśli nie będziesz miała nikogo do pomocy przy wyprowadzaniu psa, spacery będą prawdziwą katorgą w stanach niedyspozycji,

. O ile piesek jest młody, silny i zdrowy, to wszystko jest do zrobienia. Gorzej, gdy psina zachoruje i trzeba będzie ją np. znosić na rękach. Weź pod uwagę także twoje ewentualne kontuzje i choroby - jeśli nie będziesz miała nikogo do pomocy przy wyprowadzaniu psa, spacery będą prawdziwą katorgą w stanach niedyspozycji, metraż mieszkania - niezwykle istotny aspekt. Wielkość i rozkład mieszkania to kluczowy element dla współżycia razem z psem. Im mniejsza powierzchnia przypada na wszystkich mieszkańców, tym ciaśniej i mniej komfortowo się robi. Każdy ma swoje potrzeby i zwyczaje, więc z czasem ciasnota może bardzo przytłaczać . Zresztą, chyba nikt nie chce przygarniać psa, który będzie się plątał pod nogami, bo zamiast cieszyć będzie męczył, a on będzie czuł się nieszczęśliwy i odtrącony,

. Zresztą, chyba nikt nie chce przygarniać psa, który będzie się plątał pod nogami, bo zamiast cieszyć będzie męczył, a on będzie czuł się nieszczęśliwy i odtrącony, dzieci – priorytet w wyborze odpowiedniej rasy psa. Musi być przyjazna, łagodna i cierpliwa. W mieszkaniu w bloku, taka psina nie ucieknie do ogrodu, kiedy mały domownik będzie ją traktować jak zabawkę testując, ile wytrzyma... Inna sprawa jest taka, że pies nie może traktować dziecka jak słabszej istoty, którą będzie próbował "upolować",

potrzeby rasy - to z punktu widzenia komfortu psa najważniejszy czynnik. Duże psy ras gończych czy pasterskich w bloku będą czuły się jak w więzieniu i żadne spacery im tego nie zrekompensują. Musisz wybrać taką rasę, która nie potrzebuje wiele ruchu i przestrzeni - czyli najlepiej pieska rasy "kanapowej".

Dom z ogrodem to najlepsze warunki dla psiego przyjaciela - przez prawie cały czas ma otwartą, dużą przestrzeń dla siebie. Załatwia się kiedy chce, nawet gdy domownicy nie mają czasu na spacer. W dodatku jego szczekanie czy ujadanie zwykle nie przeszkadza sąsiadom aż tak, jak w bloku.

Pies w bloku to jednak także zalety!

pies nie ucieknie z mieszkania (w ogródku może zrobić podkop pod ogrodzeniem),

nikt go nie otruje ani nie zrobi innej krzywdy,

nie zmarznie i nie zmoknie w razie niepogody,

będzie pilnował mieszkania i ostrzegał przed niepożądanymi gośćmi (od razu wyczuje, że ktoś wchodzi na klatkę schodową),

jeśli pies jest bojaźliwy, w mieszkaniu zawsze znajdzie swój cichy kącik, w którym będzie się czuł bezpiecznie.

Decydując się jednak na psa do mieszkania w bloku, trzeba wziąć pod uwagę przede wszystkim potrzeby danej rasy. Nie jest wcale powiedziane, że mały pies nie potrzebuje wiele przestrzeni i ruchu, a duży może się męczyć. Wszystko zależy od konkretnych cech psa.

Jakie psy zdecydowanie nie nadają się do bloku?

Dlatego zanim zdecydujesz się na psa, zastanów się, jakie życie możesz mu zapewnić. Z pewnością, w bloku, źle będą się czuły:

owczarki niemieckie,

psy pasterskie (np. berneńczyk),

molosy dużych rozmiarów (np. bernardyn).

Są one stworzone do przebywania na otwartej przestrzeni, gdzie mogą zażywać dużej dawki ruchu i świeżego powietrza. Przebywanie w mieszkaniu będzie na nie wpływać bardzo negatywnie. Mogą stać się nadpobudliwe lub wręcz przeciwnie – apatyczne.

Na szczęście istnieje kilka ras, którym będzie w zasadzie obojętnie, czy mają do dyspozycji ogród, czy balkon i zapewnione regularne spacery. Najważniejsza dla nich będzie pełna miseczka, a także miłość ze strony właściciela. Do takich ras należą:

Border Collie potrafi skraść serce każdego i odwdzięczyć się za każdą chwile z nim spędzoną. Aktywny, bardzo wdzięczny, niezwykle przywiązujący się do swojego pana i rodziny. To pies, który potrzebuje kontaktu z ludźmi i najszczęśliwszy jest wtedy, kiedy może przebywać ze swoją rodziną i wykonywać jej polecenia. Dla niego metraż nie ma takiego znaczenia, jak bliska więź z ludźmi.

Jest to jednak pies aktywny, dlatego trzeba zapewnić mu sporą dawkę zainteresowania i ruchu! Pozostawiony w domu bez zajęcia, będzie sfrustrowany i może wpaść w nerwicę.

fot. Adobe Stock

Buldog francuski jest czysty, miły, prawie nie linieje, łatwo go wychować, nie ma uciążliwych przyzwyczajeń i nie potrzebuje dużo ruchu. Jest bardzo inteligentny, o miłym usposobieniu, delikatny i przymilny. Chodzi chętnie na spacery tylko dlatego, że uwielbia być ze swoim państwem.

Uwielbia zabawy, pieszczoty i wszystkie chwile spędzone z właścicielem. Może się zadowolić trzema krótkimi spacerami w sąsiedztwie miejsca zamieszkania. Jest uważny, chętny do zabawy, mało szczeka. Kocha dorosłych i dzieci jak również zwierzęta małe i duże. Krótko mówiąc -charakteryzuje się wielkim umiłowaniem do życia i świata.

fot. Adobe Stock

Przedstawiciele tej rasy cechują się niezwykłą konsekwencją i uporem co sprawia, że z zapalczywością realizują powierzone im zadania. Ich inteligencja sprawia, że chętnie i łatwo się uczą, co jest ich wielką zaletą. Wrodzona energia sprawia, że wydają się nigdy nie męczyć szczególnie podczas zabawy na która są stale gotowe.

Jack Russell Terrier potrzebuje bliskiego kontaktu z właścicielem i z charakterystycznym dla siebie uporem domaga się go na każdym kroku. W przypadku domu z ogrodem, istnieje spore ryzyko, iż nieświadomie zdemoluje wszystkie rabatki, ponieważ lubuje się w pracach "ziemnych". W mieszkaniu wystarczy mu mała zabawka, a otoczenie zachowa swój wyjściowy stan.

fot. Adobe Stock

Owczarek szetlandzki to idealny pies rodzinny, jednak jest bardzo ruchliwy i dość charakterny. Jest bardzo mądry i oddany swemu panu. Nie wykazuje tendencji do dominacji, dlatego też jest wspaniałym przyjacielem dzieci. Z łatwością przystosowuje się do codziennego trybu życia członków rodziny. To typowa 'przylepa', które nie odstępowałaby właściciela na krok.

Odnajduje się w każdym środowisku, a więc mieszkanie w bloku absolutnie nie sprawi mu problemu, pod warunkiem, że wytworzy się wokół niego atmosferę zaufania i przyjaźni.

Jest bardzo czujny,dlatego doskonale sprawdza się jako stróż. Potrafi ostrzec przed niebezpieczeństwem oraz zaciekle bronić swojego Pana przed zagrożeniem ze strony osób trzecich, zasłaniając go swym małym ciałkiem.

fot. Adobe Stock

Prawdziwy cocker jest ciągle w świetnym humorze, bez przerwy macha ogonem, jest zawsze gotowy do spaceru i zabawy, potrafi "stroić miny" i umie rozweselić swojego właściciela. Poza tym jest pieszczochem, uwielbia się przytulać i być głaskanym.

Dostępne w Home and You promocje to nie tylko atrakcyjne ceny, ale również doskonałe pomysły jakie dodatki wybrać do mieszkania w bloku.

Cockery tryskają energią, uwielbiają długie spacery, pływanie, aportowanie i wszelkie zajęcia, jakich dostarczy im właściciel. Jeśli zapewni im się odpowiednią dawkę ruchu, w domu są bardzo spokojne i niekłopotliwe. Cocker jest na tyle duży, by nie być nadmiernie delikatnym, a jednocześnie na tyle mały, że łatwo go wziąć na ręce czy na kolana, co pozwala go zabierać ze sobą prawie wszędzie, a mieszkanie w bloku nie sprawi mu problemu.

fot. Adobe Stock

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 19.09.2012 r.

Reklama

Przeczytaj więcej o psach i opiece nad nimi: