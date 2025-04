W Polsce występują różne dzikie zwierzęta, a niektóre z nich mogą być naprawdę groźne. W dodatku zupełnie nie zdajemy sobie sprawy z ich istnienia i mylimy je z innymi, bardziej popularnymi gryzoniami. Tak jest w przypadku zwierzaka, który zagościł w naszym sąsiedztwie i możemy go spotkać np. w ogrodzie. Ludzie myślą, że to mysz, a w rzeczywistości to zupełnie inny gatunek.

Niebezpieczny drapieżca panoszy się w naszym sąsiedztwie

Portal zielona.interia.pl donosi, że w naszym sąsiedztwie na dobre zadomowiła się ryjówka aksamitna. Jest to zwierzę występujące w Polsce i mieszkające w parkach oraz ogrodach. Bliskość ludzi mu jednak nie służy, ponieważ często mylimy je z popularnym gryzoniem, który możemy spotkać w piwnicy – myszą.

W rzeczywistości ten zwierzak nawet gryzoniem nie jest, choć z wyglądu faktycznie może przypominać większą mysz. To drapieżnik, ale równie niebezpieczny, ponieważ jest jednym z niewielu jadowitych ssaków w Polsce. Na czym dokładnie to polega i co jeszcze o nim wiemy?

Ryjówka aksamitna to jadowity ssak

Wytwarzanie jadu wśród ssaków jest rzadkością. Robi to jednak ten mały drapieżnik. Z reguły waży zaledwie od 5 do 15 gramów, ale nie przeszkadza mu to w polowaniu na ofiarę. Wręcz przeciwnie – uznawany jest za najbardziej żarłocznego zwierzaka w Polsce. Właśnie jadowitość pozwala mu w upolowaniu największej zdobyczy np. młodych żab lub nawet innych ryjówek. Głównie żywi się jednak owadami.

Co ciekawe, ryjówki aksamitne żerują całą dobę. Są aktywne dzień i noc, a czas dzielą po równo – gdy przez 15 minut polują, drugie tyle odpoczywają. Podczas żerowania przyjmują pokarm o masie 80–90% ciężaru swojego ciała, jedząc co 2–3 godziny. Właśnie dlatego ich żywot potrafi być krótki, bo nie wytrzymują bez pożywienia już nawet 10 godzin.

Mimo tego w Polsce ryjówki podlegają jedynie częściowej ochronie. To dla nich niezwykle niebezpieczne, ponieważ często wpadają w pułapki zastawione na myszy. Także zimowy okres jest dla nich trudny do przetrwania ze względu na brak pożywienia. Ryjówki same też są pokarmem – m.in. dla drapieżnych ptaków oraz sów. A spotkać możemy je zarówno w swoich ogrodach, jak również lasach liściastych i mieszanych oraz na łąkach.

