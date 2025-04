Wstała w nocy do łazienki i przeżyła chwile grozy. Pupil wywinął jej niezłego psikusa

Małe psiaki są urocze i nikt by się nie spodziewał, że mogą kogokolwiek przestraszyć. A już na pewno nie swojego właściciela. Okazuje się, że to bardzo przewrotne myślenie, a ta kobieta i jej psiak są na to najlepszym dowodem.