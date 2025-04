Potrzebujące zwierzaki ze schronisk zawsze są dla nas bardzo ważne, a ich historie łamią nasze serca. Szczególnie jednak poruszają nas opowieści o czworonogach, które zostały już adoptowane, po czym właściciele nieludzko „zwrócili” je do schroniska. Czegoś takiego nie robi się psu, bo ten potem całe życie będzie się zastanawiał, co zrobił nie tak. Niedawno pisałyśmy, że ta psinka wróciła do schroniska po 2 latach spędzonych w kochającym domu. Identyczna historia przytrafiła się temu cudakowi.

Wrócił do schroniska po 2 latach od adopcji

Na profilu Celestyniaki – Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Celestynowie na Facebooku pojawił się rozrywający serce post. Widzimy w nim cudownego, młodego psiaka, który składa łapki, jakby błagał nas o pomoc. I rzeczywiście tak jest.

Szczeniak, który wrócił z adopcji po dwóch latach. On błaga o dom całym sobą – pisze schronisko.

Nie da się ukryć, że widać ten błagalny wzrok psiaka. To Wedelek, uroczy słodziak, który nie miał łatwego życia. Dwa lata temu, gdy jeszcze był szczeniaczkiem, wydawało mu się, że złapał Pana Boga za nogi, bo trafił do sympatycznej rodziny. Ale teraz musiał wrócić do schroniska, tak po prostu, nie wiedząc, czym zawinił.

Tylko zobacz, jaki to cudowny psiak.

Celestyniaki – maluch do ponownej adopcji

Wedelek waży około 9 kg i wciąż ma w sobie dziecięcą charyzmę. Gdy prosi o cokolwiek, potrafi być tak uroczy, że nie sposób mu się oprzeć. Z pewnością rozczuli serce każdego, kto nie jest obojętny na dobro psiaków. I być może właśnie twoje?

Jeśli chcesz mieć takiego przyjaciela w swoim domu, wypełnij ankietę przedadopcyjną na profilu Celestyniaki – Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Celestynowie na Facebooku. A jeżeli nie możesz przygarnąć Wedelka pod swój dach, wciąż jesteś w stanie mu pomóc. Wystarczy, że udostępnisz post na jego temat, aby dotarł do jak najszerszego grona odbiorców.

- Serce boli i płakać się chce. Jak można takie cudo oddać. - Jak on prosi pięknie. Szukamy domku kochanie. - Życzę domku na zawsze – piszą komentujący.

My też mocno trzymamy za to kciuki. Mamy nadzieję, że już niedługo Wedelek trafi do dobrych ludzi, którzy otoczą go opieką do końca życia.

Źródło: Facebook.com, Celestyniaki - Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Celestynowie

