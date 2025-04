Wróbelek „elemelek” jest stałym elementem przyrody w Polsce. To właśnie ten popularny i uwielbiany przez nas wszystkich ptak budzi nas rano swoim świergotem. Niestety coraz rzadziej. Najnowsze badania donoszą, że wróble w zatrważającym tempie znikają z polskich miast i miasteczek. Co się dzieje, że jest ich coraz mniej?

Portal zielona.interia.pl bije na alarm. W ostatnich latach zanotowano bowiem znaczący spadek liczby wróbli w naszym kraju. Jest to widoczne głównie w dużych miastach, ale też w mniejszych miasteczkach. Największe spadki ich populacji są odnotowane w Poznaniu, Toruniu, Bydgoszczy oraz Warszawie.

Profesor dodaje, że spadki w liczebności wróbli są zatrważające. I choć te ptaki nie są jeszcze na wyginięciu, jest coraz bliżej, aby tak się stało. A jakie mogą być powody takiego stanu rzeczy? Okazuje się, że jest ich kilka.

Zdaniem profesora nie ma jednego powodu, dla którego te spadki są aż tak zatrważające. Wróble giną jednak przede wszystkim przez brak dostępu do pokarmu.