Włożył szczeniaki do wiadra i porzucił je na pastwę losu. Ale najważniejsze jest to, co stało się w schronisku

Urodziły się i bardzo komuś przeszkadzały, ponieważ właściciel postanowił się ich pozbyć w bestialski sposób. Szczeniaki trafiły do schroniska, a to, co wydarzyło się później, poruszy cię jeszcze bardziej.

Adobe Stock, ponsatorn