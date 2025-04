Kilka dni temu pani Monika i pan Wojtek, pracownicy Krakowskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami, opisali okrutną historię, która obnaża ciemną stronę człowieczeństwa. Właściciele traktowali psiaka jak więźnia. Młody kundelek był uwiązany na krótkim łańcuchu, który uniemożliwiał mu swobodne poruszanie. Ale to nie koniec jego dramatu.

Pracownicy KTOZ zostali wezwani na interwencję przez zaniepokojonych sąsiadów. Stan zwierzaka i warunki, w jakich się znajdował, pozostawiały wiele do życzenia. Dlatego też inspektorzy zdecydowali się na wezwanie policji na miejsce zdarzenia.