Zwierzęta i dzieci mogą stworzyć zgrany duet, ale tylko wtedy, gdy ich opiekunowie o to zadbają. To właśnie od dorosłych zależy, jak wprowadzą dziecko do domu, w którym jest pies lub odwrotnie. Właściciele tego owczarka mieli jednak ułatwione zadanie. Gdy przyprowadzili do domu swoje nowo narodzone dziecko, byli zaskoczeni reakcją psiaka. Okazało się, że ich pupil sprawił im przemiłą niespodziankę.

Reklama

Właściciele owczarka przynieśli do domu swojego dzidziusia

Tiktokerka @jennhillman5 opublikowała wzruszające nagranie. Widzimy na nim jej nowo narodzoną córeczkę w towarzystwie jej pupila - owczarka australijskiego. Kobieta może być dumna ze swojego psiaka. A dlaczego? Bo każdy właściciel psa byłby zachwycony taką reakcją pupila na swoje maleństwo.

Gdy młodzi rodzice przyszli do domu z dzidziusiem, bardzo się obawiali tego, jak ich ukochany pupil zareaguje na dziecko. W końcu zwierzak to ich najbliższa rodzina i musi zaakceptować nowego domownika. Szybko się przekonali, że nie było się czego bać. Wystarczyły 4 minuty, żeby psiak bezgranicznie zakochał się w noworodku.

Sam zobacz, jak wyglądała reakcja owczarka na dziecko.

Pies zapoznaje się z dzieckiem. Jego reakcja porusza

Na początku piesek powolutku podszedł do nosidełka, w którym znajdował się bobas. Delikatnie nachylił się do niego, po czym rozpoczął obwąchiwanie nowego domownika. Szybko zaakceptował zapach dzidziusia, a następnie zaczął całować maleńką dziewczynkę. Również dziecko nie miało nic przeciwko bliskości czworonoga. Widać, że była to miłość od pierwszego wejrzenia – w dodatku odwzajemniona.

Internauci są zachwyceni tą historią. W komentarzach pod nagraniem nie mogą wyjść z zachwytu.

- Piesek czule wita się z maluszkiem... Wzruszające. - To jest miłość od pierwszego spojrzenia. - Przesłodkie – piszą komentujący.

Musimy przyznać, że to urocza i jednocześnie niezwykle poruszająca scena. Każdy rodzic chciałby, żeby jego pupil tak reagował na noworodka. Trzymamy kciuki, żeby wszystkie zwierzaki tak „dogadywały się” z dziećmi swoich opiekunów.

Źródło: wamiz.pl/YouTube

Reklama

Czytaj także:

Relację tej psiny z 2-latkiem zrozumieją tylko mamy. To, co ich połączyło, jest piękne

To, co zrobiła psia mama ze swoimi maluszkami, wzrusza najtwardsze serca. Filmik robi furorę w sieci

Pupil zwiał z psiedszkola. Zdolności kaskaderskich pozazdrościłby mu nawet Tom Cruise