Kochamy wszystkie psy bez względu na ich wielkość i rasę. Każdy pupil, bez wyjątku, zasługuje na ciepły dom i miłość człowieka. Ludzie, którzy przygarniają duże psiaki, muszą jednak liczyć się z pewną rzeczą, która od pewnego czasu była powszechnie znana, ale teraz została potwierdzona konkretnymi badaniami i niestety nie jest przyjemna dla fanów większych czworonogów.

Reklama

Zbadano duże i małe psy

Portal kobieta.wp.pl przytoczył wyniki eksperymentu przeprowadzonego przez naukowców z Uniwersytetu w Waszyngtonie. Postanowili oni przebadać 25 tys. psów żyjących w różnych częściach Ameryki. Łącznie wzięli pod lupę 238 ras milusińskich. Wyniki teoretycznie nie były zaskakujące, ale potwierdziły to, o czym mówi się od dłuższego czasu.

Okazało się, że duże psy żyją znacznie krócej niż małe. A wynika to ze schorzeń, na jakie zapadają. Są bowiem o wiele bardziej narażone na rozwój chorób, które mogą przyczynić się do przedwczesnej śmierci. Sam zobacz, co zagraża twojemu pupilowi.

Duże psy żyją znacznie krócej niż małe

Specjaliści zdradzili, że duże psiaki są bardziej narażone na wszelkie nowotwory oraz choroby kości i problemy żołądkowo-jelitowe. Również choroby neurologiczne i endokrynologiczne znacznie częściej dotykają rasy, które osiągają większe rozmiary – powyżej 10 kg. To jednak nie oznacza, że małe psiaki zupełnie nie są narażone na różne schorzenia.

Badanie wykazało, że drobne czworonogi znacznie częściej mają problemy ze wzrokiem, sercem oraz układem oddechowym. W ostateczności jednak są to mniej groźne dolegliwości, które nie prowadzą aż tak często do przedwczesnego zgonu naszego pupila.

Właściciele dużych psów nie będą zatem zadowoleni, ale też zaskoczeni. O tym, że większe czworonogi żyją krócej, mówiło się bowiem już od dłuższego czasu, a najnowsze wyniki badań tylko to potwierdzają.

Źródło: kobieta.wp.pl

Reklama

Czytaj także:

3 owoce, które poważnie zaszkodzą twojemu psu. Nie dawaj mu ich pod żadnym pozorem

Psy uwielbiają oglądać telewizję. Mają nawet swoje ulubione programy

Jest 1 rzecz, którą możesz zrobić dla swojego psa. Na pewno ci za to podziękuje