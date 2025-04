Wiosenne ptaki przylatują do Polski od lutego aż do przełomu maja i czerwca. Niektóre, takie jak wróble czy sójki, są obecne przez cały czas i poprzez radosne ćwierkanie zwiastują nadejście coraz cieplejszych dni. Jakie są najpopularniejsze wiosenne ptaki?

Skowronki to wdzięczne i pięknie brzmiące ptaki, które przylatują do Polski już na przedwiośniu - na przełomie lutego i marca. Jest niewiele większy od wróbla i wyjątkowo gadatliwy. Co ciekawe, potrafi śpiewać zarówno na wdechu, jak i wydechu. Charakterystyczny czub na głowie sprawia, że skowronka trudno pomylić z innym ptakiem.

Najczęściej można spotkać skowronka na polach uprawnych i w lasach. Nierzadko także pojawiają się w przestrzeniach miejskich, ale nie w dużych miastach i zdecydowanie z dala od centrum.

fot. Wiosenne ptaki: skowronek/Adobe Stock, creativenature.nl

Bociany przylatują do Polski w różnym czasie, najczęściej w marcu i kwietniu. Są one przywiązane do swoich gniazd, dlatego też właśnie tam się kierują po powrocie z ciepłych krajów. Swoją obecność podkreślają charakterystycznym klekotem. Są to tak popularne i kojarzone z Polską ptaki, że powstało wiele przesądów o bocianach.

Jeśli nie ma ich w gnieździe, prawdopodobnie szukają pożywienia w polach i na obrzeżach lasów. Lubią podmokłe tereny, bo tam znajdują najwięcej smakołyków.

fot. Wiosenne ptaki: bocian/Adobe Stock, Ivan Kmit

Żurawie zalicza się do pierwszych oznak wiosny - przylatują do Polski dość wcześnie, co trudno jest przeoczyć. Ich głośny zaśpiew, zwany klangorem, łatwo rozpoznać i w zasadnie nie da się pomylić z czymkolwiek innym.

Te duże ptaki przylatują już w lutym, choć niekiedy charakterystyczne, tłumne klucze można spotkać na niebie także w maju. Żurawie kojarzone są z długowiecznością i szczęściem.

fot. Wiosenne ptaki: żurawie/Adobe Stock, PhotoSpirit

Kukułka to kolejny ptak, który przylatuje na wiosnę z ciepłych krajów, choć zjawia się w Polsce dopiero w kwietniu, czasem nawet w maju. Podobnie, jak żurawia czy skowronka, trudno pomylić jej śpiew z czymkolwiek innym. Charakterystyczne "kukanie" słychać głównie w lasach. Swoim wyglądem i rozmiarem kukułka przypomina nieco gołębia.

Choć to piękny ptak, bywa brutalny. Podrzuca bowiem swoje jaja do gniazd innych ptaków, a w zamian kradnie i niszczy znalezione tam jajo.

fot. Wiosenne ptaki: kukułka/Adobe Stock, Nick Edge

Podobno jedna jeszcze nie czyni wiosny, ale faktem jest, iż jaskółki przylatują do Polski dopiero w kwietniu, kiedy wiele wiosennych ptaków już jest zadomowiona w polskich gniazdach. Są niewielkie i dość towarzyskie. Lubią spędzać czas w pobliżu ludzkich siedzib, w parkach i przestrzeniach miejskich, ale nie w zatłoczonych centrach.

Możesz je spotkać głównie na przedmieściach oraz na wsi. Jaskółki pięknie śpiewają, umilając czas przebywającym w pobliżu ludziom.

fot. Wiosenne kwiaty: jaskółka/Adobe Stock, Tatiana

Czajka, w przeciwieństwie do ciepłolubnej jaskółki, która przylatuje "na gotowe", pojawia się w Polsce już w marcu, a czasem nawet w połowie lutego. Ma charakterystyczny czub na głowie i bardzo ładnie i łagodnie śpiewa. Lubi raczej trzymać się nisko nad ziemią i najczęściej spotyka się ją na wsiach oraz przedmieściach. Preferuje podmokłe tereny i tam najczęściej buduje swoje gniazdo.

Możesz też zauważyć w suchej ziemi charakterystyczne dołki - czajki wykopują je i zagnieżdżają się w środku, kiedy nie mają dostępu do terenów mokrych czy bagiennych.

fot. Wiosenne ptaki: czajka/Adobe Stock, VOLODYMYR KUCHERENKO

Jerzyki to prawdziwe maluszki, które niektórzy mylą z jaskółkami. Podobnie jak one, przylatują do Polski dość późno - czasem dopiero na początku maja. Ich charakterystyczny długi ogon odróżnia je jednak od jaskółek. Nie są popularne w całym kraju, raczej wybierają tereny mocno zalesione i można je spotkać głównie na wschodzie.

Co ciekawe, jerzyki rzadko spędzają czas blisko ziemi. Raczej przez cały czas są w locie albo przesiadują wysoko między drzewami.

fot. Wiosenne ptaki: jerzyk/Adobe Stock, OlegD

