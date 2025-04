Adopcja zwierząt to coś, co warto jak najbardziej promować. Każdy bezdomny czworonóg zasługuje bowiem na ciepły dom i miłość ludzi. Ta potrzeba jest szczególnie widoczna w zimie, ponieważ zwierzęta w schroniskach nie mają odpowiednich warunków do normalnego funkcjonowania. Właśnie dlatego Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Krakowie zorganizowało wyjątkową akcję, która zakończyła się wielkim sukcesem.

Reklama

Akcja Mrozy zorganizowana przez schronisko w Krakowie zakończyła się sukcesem

Akcja Mrozy, którą zorganizowało Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Krakowie, miała miejsce na początku roku i trwała przez trzy dni. Media obiegły wówczas zdjęcia ogromnej kolejki ludzi, którzy ustawili się po to, aby zapewnić tymczasowy dom potrzebującym pupilom na czas największego mrozu. Wtedy ze schroniska zabrano aż 132 psy.

Okazuje się jednak, że wiele zwierzaków tym samym znalazło swoje stałe miejsce zamieszkania.

Mrozy już ustąpiły, ale widzimy, że spora część osób poczuła się odpowiedzialna za przygarnięte na ten czas pieski. Na ten moment wróciło do nas tylko 20 z nich i wiemy, że na pewno wrócą jeszcze dwa – mówi w rozmowie z PAP Joanna Repel, rzeczniczka Krakowskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami.

Jak obecnie wygląda sytuacja wszystkich piesków?

Psy adoptowane po Akcji Mrozy

Już 32 pieski zostały zaadoptowane przez dobrych ludzi, którzy zaopiekowali się nimi na czas mrozu. Tym samym zyskały stały dom. Kolejnych 14 deklaracji adopcyjnych podpisano i te czekają na rozpatrzenie.

Jak podała Joanna Repel, 22 pieski najprawdopodobniej wrócą do schroniska. A co z drugą połową zwierzaków? Te wciąż czekają na decyzję osób, które je przygarnęły, ale jest nadzieja, że historia przynajmniej części z nich zakończy się happy endem.

Ty też możesz przyczynić się do pomocy tym zwierzakom. Wystarczy wejść na fanpage schroniska i znaleźć pupila, którym będziesz chciał się zaopiekować: https://www.facebook.com/KTOZschronisko. Tam też możesz przeczytać więcej o pieskach, które już znalazły swój wymarzony dom.

Źródło: tvn24.pl

Reklama

Czytaj także:

Nie pozwól, by 5-miesięczna sunia z trzema łapkami cierpiała. Została porzucona, ale możesz odmienić jej los

Psiak ocalał w pożarze, ale stracił opiekuna. Pomoc nadeszła z zaskakującej strony

Szczeniak nie chciał opuścić rannego przyjaciela. To, co stało się później, rozczuli cię jeszcze bardziej