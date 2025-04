Posiadanie pupila to nie tylko radość, ale także i obowiązki. Im starszy piesek, tym więcej problemów zdrowotnych może mu się przytrafić. Przez to często zastanawiasz się, ile lat w przeliczeniu na ludzkie może mieć twój pupil i czy faktycznie się już starzeje? Podpowiadamy, jak obliczyć wiek psa.

Przełożenie wieku psiego na ludzki jest oczywiście umowne - chodzi bardziej o zorientowanie się w przedziale życia, w jakim znajduje się zwierzak, niż dokładne obliczenia.

Oto tabela-ściągawka. Zobacz, ile ludzkich lat ma teraz twój pupil:

fot. Jak obliczyć wiek psa/Adobe Stock, Vasyl

Wiek jednorocznego psa to mniej więcej ten sam etap rozwojowy, co u 12-15 letniego człowieka. Są jednak pewne różnice. Taki psiak jest już dojrzały seksualnie - nastolatek w tym wieku niekoniecznie (z pewnością nie emocjonalnie). To jeden z powodów, dla których dokładne przełożenie psich lat na ludzkie nie jest do końca wymierne.

Każdy kolejny rok jego dojrzewania to około 4-8 lat w dojrzałości ludzkiej, a wszystkie następne to odpowiedniki 4-5 lat u człowieka.

Kiedy zwierzak staje się staruszkiem?



Dla dużych ras wiek, od którego mówi się już o starym psie, to zazwyczaj 8 lat (rasy olbrzymie określa się jako stare już w wieku 7 lat). Małe rasy psów osiągają wiek geriatryczny mając 11 lat, a pies średniej wielkości w wieku 10 lat.

Małe psy mogą żyć nawet 20 lat, te średnich ras - około 12-15, najkrócej żyją niestety psy ras olbrzymich - ok. 8-10 lat. Wszystko zależy jednak od osobniczych cech, w tym genetyki, a także trybu życia i sposobu opieki ze strony właścicieli. Sprawdź, czy twój pies jest jeszcze młodzieńcem, statecznym, dojrzałym zwierzakiem, czy bliżej mu już do wesołego staruszka!

fot. Jak przeliczyć lata psie na ludzkie/Adobe Stock, Halfpoint

Generalnie psy ras małych i średnich żyją dłużej niż dużych. Ośmioletni york czy gończy polski są jeszcze w pełni sił, ale już ich rówieśnicy, przedstawiciele dużych ras psich np. mastif angielski czy dog niemiecki to już psy stare, u których często występują poważne problemy zdrowotne, np. niewydolność krążenia, zmiany w stawach.

Świadomość tego jest bardzo ważna dla właścicieli pupili i lekarzy weterynarii. Wiąże się to z dopasowaniem ilości ruchu, intensywności zabawy, dobrej jakości karmy dla psa i pielęgnacyjnych do możliwości zwierzaka. Różnie też u psów przebiega proces dojrzewania. Rasy małe i średnie dorastają w przeciągu jednego roku, duże potrzebują aż dwóch lat.

Obecnie (w 2023 roku) najstarszym psem na świecie jest Bobi. Pupil mieszkający w Portugalii ma aż 31 lat.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 22.04.2015 r.

