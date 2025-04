Wiedziała, że ma jechać do domu, czekała, ale nie przyjechali. To nie pierwszy raz, gdy człowiek ją zawiódł

Gdyby tylko wiedzieli, co czuje pies oddany do schroniska, dwa razy zastanowiliby się nad swoim postępowaniem. Dżena czekała, aż się po nią zgłoszą. Wiedziała, że jedzie do domu. Ale nikt się nie zjawił, a ona nadal musi tkwić w schroniskowym kojcu.