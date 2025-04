fot. Fotolia

Mówi się, że „pies przyjdzie na zawołanie, kot odbierze wiadomość i skontaktuje się z tobą w wolnej chwili”. I dużo w tym prawdy. Kot jest bardzo niezależny. Będzie przymilał się do ciebie wtedy, kiedy to on tego zapragnie.

Wiadomo, że będzie psocił, spał w naszym łóżku, podkradał smakołyki ze stołu, „przesadzał” kwiatki w doniczce. W zamian da nam szaleńcze zabawy, intymne mruczenie do ucha, poczucie spokoju, ciepła, harmonii i możliwość podziwiania pięknej w każdym calu istoty kociej.

Kot w domu - ważna decyzja

Zastanówmy się, jaką rolę ma pełnić kot w naszym życiu? Czy ma być przytulanką i pieszczochem, czy może pogromcą gryzoni? Ile czasu możemy mu poświęcić? Jakie mamy możliwości finansowe? Kiedy odpowiemy sobie na te pytania, zastanówmy się, czy chcemy kota krótkowłosego, czy puchacza długowłosego? Rasowego czy dachowca? Czy chcemy go kupić w hodowli z rodowodem, czy przygarniemy ze schroniska, albo weźmiemy od znajomych, którzy szukają dobrych rąk dla znalezionego kotka.

O tym trzeba pamiętać decydując się na kota

Decydując się na posiadanie kota, podejmujemy decyzję mniej więcej na 15 lat, bo tyle trwa jego życie. Bierzemy na siebie obowiązki, którym musimy sprostać: dbać o zdrowie zwierzaka i jego pełny brzuszek, nauczyć go porządku i bardzo regularnie sprzątać kuwetę, gdyż kot jest dużym czyściochem i nie skorzysta z niej, jeżeli będzie brudna. Zapewnić mu codzienną porcję pieszczot i fachową pielęgnację oraz zabawę. Nie ma większego znaczenia, czy zdecydujemy się na kocurka czy koteczkę.

Jeżeli nie zamierzamy prowadzić hodowli, to najlepiej zwierzę wykastrować, wtedy nie znaczy terenu i staje się jeszcze większym pieszczochem. Jeżeli nasz ulubieniec będzie musiał spędzać wiele godzin samotnie w domu, to warto pomyśleć o zapewnieniu mu towarzystwa drugiego kota.

Dobre podpowiedzi

Zanim zdecydujesz się na kota, zajrzyj do fachowej literatury i przeczytaj rady.

Dobrym źródłem informacji będą również prężnie działające w naszym kraju oddziały Polskiej Federacji Felinologicznej (www.felispolonia.eu). Uzyskasz tam adresy hodowców kotów rasowych oraz terminy wystaw tych pięknych czworonogów.

Wybierz się na wystawę kocich piękności, porozmawiaj z właścicielami i hodowcami. Popatrz, jak wyglądają przedstawiciele różnych ras.

Przy okazji wystawy sprawdzisz, czy nie cierpisz na alergię na koty. Jest tam tak duże nasilenie alergenów, że jeżeli masz skłonność do uczulenia, to natychmiast się o tym przekonasz.

Jeżeli zdecydujesz się na poczciwego dachowca, to wybierz się do schroniska dla zwierząt lub skontaktuj z jedną z wielu fundacji, które opiekują się bezpańskimi zwierzętami. Porozmawiaj z ich opiekunem i weterynarzem i popraw los jednego z ich podopiecznych. Wynagródź mu krzywdę, którą wyrządził mu nieodpowiedzialny człowiek.

