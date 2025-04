Gdy myślimy o przygarnięciu pod swój dach psiaka, warto dokładnie się nad tym zastanowić i wziąć pod uwagę opinie specjalistów, którzy mogą nam wskazać np. to, jaka rasa jest trudna w wychowaniu. Wówczas unikniemy większych kłopotów, gdy zwierzak znajdzie się już w naszym domu. Niekiedy jednak opinie ekspertów są dość kontrowersyjne. Ten weterynarz ujawnia 5 ras psów, które wpędzą cię w kłopoty. Zgadzasz się z jego wyborem?

Weterynarz ujawnia 5 ras psów, które wpędzą cię w kłopoty

Portal thesun.co.uk zapytał weterynarza, dr. Scotta Millera, o to, jakich psów nie należy brać pod uwagę, jeżeli nie chcemy mieć problemów w wychowywaniu. Ekspert wskazał rasy, które jego zdaniem mogą utrudniać życie swoim właścicielom. I odradza wzięcie ich osobom, które chcą mieć łatwe życie.

5 psów, które wpędzą cię w kłopoty zdaniem weterynarza, to:

cocker spaniel,

border collie,

border terrier,

Jack Russell terrier,

owczarek niemiecki.

Te psy są problematyczne w wychowaniu

Weterynarz zdradza, że wszystkie te rasy łączy jedno – potrzebują dużo ruchu, ale też cierpliwości właściciela, który musi znaleźć czas na tresowanie ich i wspólne zabawy. Oczywiście jest to ważne dla każdego psa, ale w przypadku tych konkretnych czworonogów konieczne każdego dnia. Inaczej mogą stać się nie do zniesienia.

Potrzebują różnorodnego środowiska, rzeczy, które je pobudzą. (…) Mogą być bardzo niegrzeczne, jeśli nie są odpowiednio stymulowane i nie ćwiczą – tłumaczy ekspert w rozmowie z thesun.co.uk.

Te psiaki sprawią ci sporo radości, ale będą też uciążliwe psychicznie. Będąc ich właścicielem, cały czas z tyłu głowy powinieneś mieć zapaloną żarówkę, że to ty jesteś do dyspozycji psa, nie odwrotnie. A to bywa naprawdę uciążliwe na dłuższą metę.

Co ciekawe, na tej liście znalazły się rasy psów, które Polacy kochają, a one są z nami nieszczęśliwe. To pokazuje, że nie potrafimy się nimi właściwie zajmować i dać im odpowiednio dużo przestrzeni do prawidłowego funkcjonowania. Jeżeli zatem rozważasz przygarnięcie któregoś z tych psiaków, dobrze się nad tym zastanów i przemyśl, czy przypadkiem nie będzie to dla ciebie zbyt obciążające. Inaczej unieszczęśliwisz zarówno siebie, jak i swojego pupila.

Źródło: thesun.co.uk

