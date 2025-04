West Highland white terrier rozczula swoim wyglądem - biała sierść i sympatyczna mordka nadają mu uroku słodkiego pluszaka. Wygląd w tym przypadku idzie w parze z jego zachowaniem - to piesek przyjacielski i bardzo wesoły, a przy tym szalenie inteligentny. Zobacz, co warto wiedzieć o tej rasie.

West Highland white terrier to niezwykle uroczy, mały piesek, idealny do mieszkania lub małego domu. Ma charakterystyczny pyszczek z "bródką", jest niewysoki i dość kudłaty. Jego pyszczek prawie zawsze ma zaciekawiony lub zdziwiony wyraz, a okrągły kształt oczu sprawia, że white terriery sprawiają wrażenie wiecznych szczeniaków.

Jak sama nazwa wskazuje, sierść West Highlandów może być jedynie biała. Samce osiągają przeciętnie 25-30 cm wzrostu, natomiast samice 23-28 cm. Z kolei waga white terrierów dochodzi na ogół do 6-10 kg.

West Highland ma średniej długości ogon o prostym kształcie i krótkiej sierści, a także spiczaste, krótkie uszy i dobrze umięśnione, choć małe łapy. Choć należy do psów szorstkowłosych, odpowiednio karmione i pielęgnowane mogą być naprawdę przyjemne w dotyku.

White terrier żyje przeciętnie 13-14 lat. Jest dość odporny na choroby, miewa jednak problemy skórne. U szczeniąt czasem zdarzają się także deformacje kości, szczególnie w obrębie kończyn.

fot. West Highland white terrier: wygląd/Adobe Stock, Хорина Наталья

West Highland white terrier to ruchliwy, wesoły, mały piesek. Uwielbia zabawę, jest bardzo przyjacielski i towarzyski. Chętnie angażuje się we wszystkie domowe czynności, lubi być w centrum życia rodzinnego.

Nie znosi jednak złego traktowania, warto więc zwrócić uwagę dzieciom na to, by nie zaczepiały psiaka. Starsze pociechy będą jednak towarzystwem West Highlanda zachwycone, o ile tylko będą odpowiednio go traktować.

Ze względu na świetną pamięć, Westie na długo zapamiętuje wszelkie krzywdy. Jeśli maluch nawet nieumyślnie skrzywdzi pieska, przez dłuższy czas może być trudno go przekonać do ponownego obdarzenia sympatią.

Pies tej rasy miewa dominujące skłonności w stosunku do innych psów, dlatego należy wcześnie rozpocząć szkolenie i być ostrożnym w kontakcie z innymi psiakami. West Highland white terrier bardzo przywiązuje się do rodziny, jest też niezwykle lojalny.

Odznacza się pewnością siebie oraz odwagą. Ma również silnie rozwinięty instynkt łowny, uwielbia więc wszelkiego rodzaju pościgi.

W pielęgnacji white terriera najtrudniejsza jest dbałość o sierść. Białe umaszczenie West Highland white terriera należy szczotkować co najmniej 2 razy w tygodniu, koniecznie szczotką o twardym włosiu. Dzięki temu nie będzie się kołtunić, a niestety ma do tego wyraźną tendencję, szczególnie podczas mokrych, deszczowych i błotnistych pór roku.

Poza tym sierść powinna być przycinana, najlepiej co 4 miesiące - najważniejsze jest przycinanie tej dookoła oczu i uszu, a także między poduszeczkami łapek - te trzeba golić na zero. Najlepiej zabierać pupila do groomera, który profesjonalnie ostrzyże psiaka. Zazwyczaj white terriery dobrze znoszą wizyty w takich miejscach.

Kąpiele white terriera należy wykonywać, używając kosmetyków, które będą dopasowane specjalnie do jego sierści.

Pieski tej rasy są bardzo aktywne, więc potrzebują dużo ruchu. West Highlandy mieszkające w mieście wymagają 2-3 długich spacerów dziennie, a także spuszczenia ze smyczy, np. w parku. Pamiętaj też, że wite terriery to psy skłonne do nadwagi, dlatego nie przekarmiaj go i trzymaj się zaleceń dietetycznych. Jeśli podajesz psu suchą karmę, wybierz tę dobrej jakości, ale przede wszystkim podawaj mu pokarm mokry oraz zapewnij stały dostęp do świeżej wody w temperaturze pokojowej.

fot. West Highland white terrier szkolenie/Adobe Stock, Irina

Idealny właściciel dla Westa to osoba, która będzie znajdowała czas nie tylko na pieszczoty i zabawę, lecz także na stanowcze szkolenie. Tresura powinna być oparta na nagrodach i dobrze rozpocząć ją jak najwcześniej.

Szkolenie powinno przebiegać aktywnie, aby piesek był cały czas zainteresowany i angażowany do interakcji z człowiekiem. Podczas tresury bierz pod uwagę, że "westie" łatwo może się rozproszyć i trudno skupić jego uwagę na dłużej.

Trening powinien odbywać się więc w możliwie spokojnym otoczeniu - przejeżdżające samochody czy towarzystwo innych psów (a nawet ludzi) wróżą szybkie niepowodzenie.

Jednorazowo szkolenie nie powinno trwać zbyt długo - West Highlandy szybko się nudzą. Jest to jednak psiak niezwykle inteligentny, twoja cierpliwość prędko przyniesie więc efekty!

West może żyć zarówno na wsi, jak i w mieście. W dużym domu z ogrodem będzie mógł dać ujście swoim instynktom, a mieszkając w bloku, chętnie pobiega sobie w pobliskim parku. West Highland to świetna rasa psów dla aktywnej rodziny. To także dobry mały pies do bloku, w tym też do kawalerek.

Warto wiedzieć, że ta rasa jest stosunkowo bezpieczna dla alergików, ale potrzebuje osób aktywnych, które będą zabierać je na częste spacery i angażować do wspólnej zabawy, np. przy wykorzystaniu piłeczek lub frisbee.

West Higland white terrier nie należy co prawda do najdroższych psów świata, ale jego cena nie jest też szczególnie niska. Za psiaka z rodowodem zapłacisz ok. 2000 a 4000 zł. Miesięczny koszt utrzymania psa tej rasy to natomiast wydatek rzędu 150-200 zł.

Tę rasę, jak wiele innych, czasem można spotkać także w schroniskach (czystą lub mieszankę z inną rasą). Zanim więc zdecydujesz się na pupila z hodowli, sprawdź w lokalnych schroniskach i domach tymczasowych, czy przypadkiem jakiś "pies z krzaka" nie szuka ciepłego, kochającego domu.

fot. West Highland white terrier/Adobe Stock, hemlep

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 26.08.2019.

