Kilka dni temu w stolicy pojawił się groźny i rzadki drapieżnik, o czym poinformował Zarząd Zieleni Warszawy. Widok bielika na warszawskiej Pradze wywołał wielkie poruszenie wśród mieszkańców. Jak powiedział dyrektor stołecznego ZOO, taka sytuacja nie powinna nas dziwić.

Gdzie można zobaczyć bielika w Warszawie?

Niespodziewany gość pojawił się na Golędzinowie (Praga-Północ) i to tuż obok pawilonu edukacyjnego. Zdaniem Andrzeja Kruszewicza, dyrektora warszawskiego ZOO, taka sytuacja nie powinna nas szokować.

Bieliki w Warszawie trzymają się blisko Wisły, bo to ich świat - wyjaśnia redakcji PAP.

Okazuje się, że tereny przybrzeżne to miejsce lęgu tego majestatycznego ptaka. Gdy wiele zwierząt umyka przed mrozami i nieprzychylną aurą, bielik wykorzystuje ten czas na gody. Na przełomie stycznia i lutego przypada ich wysoka aktywność, a my możemy zaobserwować fascynujący, podniebny spektakl. Mimo olbrzymich, mierzących 2,5 m skrzydeł lot bielika nie jest pozbawiony gracji i subtelności.

Pracownicy Zarządu Zieleni Miejskiej uchwycili bielika w jego naturalnych warunkach, a wszystkie zainteresowane osoby namawiają do czynnej obserwacji przyrody.

Zachęcamy Was do odkrywania okolicy i obserwacji przyrodniczych nad Wisłą – niezależnie od pory roku! Pomocne przy tym będą lornetki, które możecie wypożyczyć w Kamieniu - możemy przeczytać na profilu ZZM.

Czy bielik to orzeł?

Bielik (łac.Haliaeetus albicilla) bardzo często jest błędnie nazywany orłem. Być może ta pomyłka wynika stąd, że to właśnie bielik widnieje na naszym godle państwowym. W rzeczywistości jest on największym w Polsce drapieżnikiem szponiastym należącym do rodziny jastrzębiowatych.

Bielik, który żywi się przede wszystkim rybami i ptactwem wodnym, zamieszkuje tereny nadbrzeżne i podmokłe, a także starodrzewy w bliskim sąsiedztwie zbiorników wodnych. Tam też zakłada swoje gniazda, które potrafią osiągnąć imponujące rozmiary. Rozbudowywane latami ptasie budowle mogą mieć 4 m wysokości i aż 2,5 m średnicy. Szacuje się, że w Polsce zamieszkuje 1000 - 1400 par bielików. Obecnie najliczniejsza populacja bielików zamieszkuje tereny województwa wielkopolskiego.

