O pierwszych planach powstania psiej wioski słyszeliśmy już w 2018 roku. Inicjatorem tego przedsięwzięcia jest doktor Radosław Fedaczyński, który dobro zwierzaków zawsze stawia na pierwszym miejscu. Łatwo nie było, o czym świadczyć mogą lata, które upłynęły od pomysłu do jego realizacji, ale jest. Pierwsza na świecie psia wioska została otwarta w Polsce.

W Polsce powstała pierwsza na świecie psia wioska

Przemyśl to miasto na Podkarpaciu, które teraz będzie nam się kojarzyć tylko z jednym – uroczymi kolorowymi domkami, pięknymi wybiegami dla psów oraz szczęśliwymi pupilami. To właśnie tam powstała pierwsza na świecie psia wioska. I nie jest to jakiś tam hotel dla psów. To miejsce, które teoretycznie jest schroniskiem, ale w niczym nie przypomina tych przerażających azylów, które biją chłodem.

Zamiast klatek, gdzie te psy mentalnie umierają, psia wioska, czyli domki, w których te psy odżywają – mówi doktor Radek, pomysłodawca psiej wioski.

Proces powstawania wioski dla psów trwał aż 6 lat. Wśród największych przeszkód, jakie pojawiły się na drodze, doktor Radek wymienia: przepisy, wojnę, ludzką znieczulicę. Do tego doszedł też okres pandemii, kiedy wszyscy byliśmy zamknięci w domach. Ale nareszcie się udało.

Psia wioska w Przemyślu już działa. To w niej uczą się funkcjonować w domowych warunkach psie maluchy. Tutaj też trafiają czworonogi ze schronisk, które od dłuższego czasu nie zaznały domowego ciepła. Do psiej wioski trafiają zarówno zwierzaki z Polski, jak i z Ukrainy, które uciekły przed wojną. Tylko zobacz, jak tam jest wspaniale.

Psia wioska Przemyśl

W Przemyślu powstały ogrzewane domki. W każdym jest kanapa, fotel, są też sprzęty potrzebne psiakom do prawidłowego funkcjonowania. A tuż za domkami są piękne wybiegi dla psów, gdzie zwierzaki mogą się wyszaleć i dać upust swoim emocjom.

Domki zamiast krat. Kanapa, legowisko zamiast betonu, budy. Życie zamiast aresztu. Miłość zamiast znieczulicy. Psia wioska to kompleksowa pomoc od leczenia chorób po terapię duszy – pisze fundacja ADA, która zajmuje się tworzeniem psiej wioski.

W psiej wiosce jest nawet centrum rehabilitacji i spa dla zwierzaków, dzięki czemu schorowane psy mogą liczyć na profesjonalną pomoc. Internauci są zachwyceni tą inicjatywą.

- To, co robicie dla tych piesków i jakie mają warunki do życia i opiekę – należy wam się Oscar. - Jak dobrze, że jesteście. - Wspaniała inicjatywa – piszą komentujący.

To miejsce cały czas się rozwija. Dlatego potrzebne jest nasze wsparcie finansowe. Na profilach Fundacji ADA w mediach społecznościowych znajdziecie informacje dotyczące tego, w jaki sposób możecie pomóc. Tam też dowiecie się więcej na temat mieszkańców wioski, a także adopcji.

Źródło: Instagram.com, @fundacja.ada

