Osoby, które narzekają na swoją pracę, powinny zobaczyć ten filmik. Dodane zaledwie kilka dni temu nagranie wywołuje promienny uśmiech na twarzach wielu osób. Te słodkie zwierzaki ustawiają się do niego w kolejce, a on rozdaje uściski. Uwaga, jedno z nich jest mocno rozczarowane. Dowiedz się dlaczego.

Nagranie, które trafiło do sieci, rozczula nawet najtwardsze serca. Pewien mężczyzna jest otoczony stadkiem malutkich kózek, które domagają się nie tylko jego uwagi, ale także odrobiny czułości. Tłoczą się pod jego nogami i nieomal same wskakują mu na ręce. Widać, że przytulanie się do człowieka sprawia im wielką przyjemność. Młodziutka i słodka alpaka także domaga się pieszczot. Jednak na filmiku nie widać, żeby jej potrzeby zostały zaspokojone.

Zobacz całe nagranie.

Pod przesłodkim filmikiem zaroiło się od komentarzy od osób z całego świata. Oto najlepsze z nich: