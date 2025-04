Niektóre sytuacje w życiu naprawdę potrafią zaskoczyć. Ta kobieta nie spodziewała się niczego nadzwyczajnego, gdy udała się na wieczorny spacer ze swoimi psiakami. W pewnym momencie jednak usłyszała tajemniczy dźwięk dochodzący z podjazdu. Poszła zobaczyć, o co chodzi. Właśnie wtedy odkryła coś niezwykłego i można nawet powiedzieć, że… stała się bohaterką.

Portal thedodo.com opisał historię pewnej kobiety, która na co dzień pracuje w amerykańskim schronisku dla zwierząt. Kobieta pewnego wieczoru postanowiła wyprowadzić na zewnątrz swoje własne psy. Gdy wracała do domu, usłyszała tajemniczy dźwięk dochodzący z podjazdu.

Kobieta skierowała się w stronę samochodu. Spokojnie podeszła do auta i zajrzała pod spód, bo to właśnie spod pojazdu dochodził tajemniczy dźwięk. Wtedy wszystko stało się jasne.

Znalazła szczeniaka ukrytego pod samochodem, ale nie mogła się do niego dostać. Szczeniak się przestraszył i zaczął działać – relacjonuje schronisko w rozmowie z thedodo.com.

Właśnie wtedy rozpoczął się pościg za bezdomnym psiakiem. Czworonóg rzucił się bowiem pędem w stronę działki, a kobieta za nim. Ostatecznie udało jej się go schwytać i wezwała wsparcie.

Znalazła bezdomnego psa pod samochodem

W domu kobiety pojawili się wolontariusze ze schroniska Adams County Pet Rescue, w którym pracuje. To oni zabezpieczyli psiaka i przewieźli go do swojej placówki. Następnie błyskawicznie znaleźli dla niego dom tymczasowy. Psiak był w doskonałym stanie i otrzymał imię Primavera.

Primavera przeszła długą drogę od przestraszonego szczeniaka znalezionego o 23 do podróżowania w wózku dla szczeniąt ze swoją zastępczą mamą Tammy – dodaje schronisko.

Pobyt w domu tymczasowym sprawił, że Primavera oswoiła się z ludźmi, stała się towarzyska i nauczyła się czystości. Teraz czeka na rodzinę, która przygarnie ją na stałe. Internauci są zachwyceni jej historią.

- Dziękuję za ratunek i opiekę. - Ona jest przeurocza. - Jaki słodziutki szczeniaczek – piszą komentujący.

Sam zobacz, jak wygląda ta cudowna psinka. Mamy nadzieję, że już niedługo znajdzie kochający domek.

Źródło: thedodo.com/Facebook.com, @Adams County Pet Rescue

