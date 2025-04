Życie pisze różne scenariusze i przynosi nam wiele niespodzianek. Przekonała się o tym ta młoda dziewczyna z Brazylii. Pewnego dnia spędzała czas z przyjaciółkami – tak jak zazwyczaj. Gdy przechodziły obok kanału, usłyszała desperacki dźwięk. Nie zastanawiała się długo, bo wiedziała, że w środku znajduje się ktoś, kto potrzebuje jej pomocy.

Usłyszała desperacki dźwięk dochodzący z kanału

Portal thedodo.com opisał historię bohaterskiej nastolatki. Dziewczyna mogła przejść obojętnie obok dźwięku, który doszedł jej uszu. Zdecydowała jednak, że musi się dowiedzieć, kto stoi za jego wydawaniem. Szybko zdała sobie sprawę, że zrobiła najlepszą rzecz, jaką mogła.

Okazało się, że w kanale był uwięziony maleńki kotek. Dziewczyna nie zastanawiała się długo nad tym, co zrobić z tym fantem. Od razu przeszła do pomocy futrzakowi i zrobiła to samodzielnie - bez wzywania służb ratunkowych.

Kiedy zobaczyła kota, wiedziała, że musi go uratować – powiedział tata dziewczyny w rozmowie z thedodo.com.

Sam zobacz, jak wyglądał moment ratowania kocurka ze studzienki kanalizacyjnej.

Uratowała maleńkiego kotka. Znalazła przyjaciela na całe życie

Trudno było powiedzieć, jak długo futrzak przebywał pod ziemią. Sam jednak nie dałby rady się stamtąd wydostać, więc cała sytuacja mogła skończyć się najgorszym. Na szczęście mógł liczyć na nastolatkę, która pokochała go od pierwszego wejrzenia.

Dziewczyna postanowiła zatrzymać malucha. Zaprowadziła go do swojego taty, który jest weterynarzem. Zbadał go i okazało się, że malec ma się dobrze. I tak nastolatka oraz uratowany przez nią kocurek zostali najlepszymi przyjaciółmi.

Zawsze lubiłem zwierzęta i moja najmłodsza córka, Nick, lubi je tak samo – dodaje tata dziewczyny.

Internauci są zachwyceni tą historią. W komentarzach pod nagraniem gratulują dziewczynie znalezienia futrzanego przyjaciela.

- Cieszę się, że się odnaleźliście. - O mój Boże. Ten kotek jest taki słodki. - Dobra robota – piszą komentujący.

Grunt, że wszystko skończyło się dobrze. Uwielbiamy takie historie z happy endem.

Źródło: thedodo.com/Instagram.com, @felipe.p.bretas

