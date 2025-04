Papużka Nimfa oczarowała wielu miłośników zwierząt, a w szczególności rodziców małych dzieci, które boją się usuwania mleczaków. Zdaniem internautów ta urocza papużka jest lepsza niż niejeden dentysta. Ale filmik ma też swoich przeciwników. W sieci zawrzało.

W powszechnej opinii dzięcioły są lekarzami drzew. Jednak ten przypadek uświadomił nam, że inne ptaki także czują powołanie lekarskie. Papuga Nimfa pokazała, że doskonale zna się na rzeczy. Ptasia dentystka z wielką wprawą usunęła maluszkowi mleczaka.

Co więcej, była na tyle delikatna i precyzyjna w swoim działaniu, że chłopczyk nie uronił ani jednej łezki. Nie tylko chętnie otworzył buzię przed nietypową dentystką, ale po usunięciu zęba sprawiał wrażenie zaskoczonego tak szybkim przebiegiem akcji. Czy ten niezwykły talent papużki Nimfy sprawi, że wielu stomatologów poczuje silnych oddech konkurencji? Zobacz szokujące nagranie i przekonaj się sama.

Zadziwiający filmik zatacza coraz szersze kręgi w internecie. Wiele osób jest zauroczonych nadzwyczajnym zachowaniem papugi Nimfy i daje temu wyraz nie tylko polubieniem nagrania, ale także w komentarzach.