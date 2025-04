Do sieci trafiło wzruszające nagranie, na którym widać, jak mężczyzna bez zastanowienia wskakuje do wody. Okazuje się, że właśnie uratował tonącą małpkę. Gdyby zabrakło zdecydowanej reakcji, życie maluszka byłoby poważnie zagrożone.

Uratował tonącą małpeczkę

Mężczyzna skacze ze skały do wody, ponieważ zauważył coś, co wyraźnie go zaniepokoiło. Przy pomocy gałęzi wyciąga zwierzątko z wody i... ze zdziwieniem odkrywa, że to malutka małpka. Otula ją czarną koszulką lub kocykiem i czym prędzej udaje się z nią do weterynarza.

Na miejscu przerażona małpeczka jest dokładnie zbadana, a następnie nakarmiona. Mężczyzna zaopatrzony w butelkę ze smoczkiem, mleko i inne niezbędne rzeczy w końcu może opuścić klinikę weterynaryjną. Przez kolejne dni, a nawet tygodnie będzie zajmował się maleństwem jak swoim własnym dzieckiem.

Internauci są oczarowani

Internauci są wzruszeni postawą mężczyzny i jego postępowaniem. Pod nagraniem pojawiło się wiele ciepłych i pełnych troski komentarzy. Oto najlepsze z nich.

- Jaki biedny małpi chłopczyk, dziękuję, że udało się go uratować. Ma wspaniałego tatę.- Mężczyzna zachował się mądrze i najpierw udał się z małpką do weterynarza.- Kochaj go i dobrze się nim opiekuj - możemy przeczytać pod filmikiem.

Mamy nadzieję, że nowy opiekun wykaże się rozsądkiem i zapewni maluszkowi dobrą przyszłość.

Źródło: Facebook, @Kdebmonkey1688

