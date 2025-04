Jeśli długo pracujesz, masz małe mieszkanie i nie stać cię na dwa worki karmy dobrej jakości - to nie jest pies dla ciebie. Ale, jeśli twoja sytuacja materialna jest dobra, masz sporo czasu i możesz wszędzie zabierać ze sobą dużego psa - dog niemiecki okaże się wspaniałym towarzyszem.

Historia jego pochodzenia owiana jest mgłą tajemnicy. Znany od czasów średniowiecza, jako krewny psa św. Huberta, nie wiadomo jednak do końca, jak udało się osiągnąć taki wspaniały efekt. Został skrzyżowany z chartem, co miało mu zapewnić większą szybkość.

Był wykorzystywany przez szlachtę do polowania na dziki. Książę Bismarck uhonorował tę rasę tytułem psa Rzeszy.

Słodki wielkolud

Choć jest bardzo duży (potrafi ważyć 90 kg i osiągać wysokość ponad 90 cm) ma wspaniały charakter. Spokojny, zrównoważony, nie hałaśliwy odnosi się z miłością do dorosłych członków rodziny, a także do dzieci. Bardzo nie lubi samotności. Jest niezwykle wrażliwym psem, łatwo go zniechęcić i sprawić, że się wycofa i obrazi.

W żadnym wypadku go wolno ganić, zmuszać do wykonywania poleceń siłą. Trudno go zmobilizować do pożądanego zachowania, jeśli sam nie jest do niego przekonany. Intensywne szkolenie - w jego przypadku raczej się nie sprawdzi. Szybko się nudzi, a poza tym jest dość leniwy i gdy ma czegoś dość, nie da się tak łatwo przekonać. Oczywiście każdy pies jest inny i niepowtarzalny, więc mogą się trafić egzemplarze skore do współpracy.

Niezastąpiony towarzysz

Dog niemiecki to świetny pies do towarzystwa. Potrafi chodzić za swoim panem krok w krok i uczestniczyć z zainteresowaniem we wszystkich jego zajęciach. Co więcej, woli towarzystwo ludzkie od psiego. W stosunku do innych psów potrafi być mało sympatyczny lub je ignorować.

Nie wymaga intensywnego ruchu, choć potrzebuje długich spacerów. Przed i po karmieniu trzeba mu zapewnić chwilę odpoczynku, bo niestety częstą przypadłością, która dopada tę rasę jest skręt żołądka.

Nie za grosik

Utrzymanie doga niemieckiego sporo kosztuje. Zwierzę potrzebuje dużego legowiska, mocnej smyczy, przestrzeni i przede wszystkim dużo jedzenia. Dogi na ogół nie wybrzydzają, ale powinny dostawać pokarm dobrej jakości, bo mają bardzo wrażliwe żołądki. Psią miskę należy umieścić na podwyższeniu, by czworonóg miał ją na wysokości piersi. Dorosły pies zjada miesięcznie ok. 25-30 kg karmy. Trzeba jeszcze dodać do tego koszt wizyt weterynaryjnych i robi się całkiem pokaźna suma. Pies tej rasy żyje ok. 10 lat.