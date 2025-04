Tygrzyk paskowany (argiope bruennichi) to jeden z największych pająków obecnych w Polsce. Według wielu hodowców i ekspertów w tej dziedzinie uważa, że jest to również jeden z najpiękniejszych okazów tego gatunku. Można go spotkać w ciepłych miesiącach, ale nie w całej Polsce. Co warto o nim wiedzieć?

Tygrzyki paskowane swoim wyglądem nieco przypominają osę. Samica posiada srebrną szczecinkę drobnych i gęstych włosków, które pokrywają większość jej ciała oraz odnóża. Jaskrawożółty odwłok posiada zaś charakterystyczne czarne paski, które porównywane są właśnie do ubarwienia osy. Samce mają jedynie szare plamki na odwłoku, nie posiadają pasków.

Dodatkowo samice są znacznie większe od samców, mogą mieć nawet 2.5 cm długości. Posiadają także masywne, ale cienkie i długie odnóża. Przez wielu hodowców samica tygrzyka uznawana jest za jeden z najpiękniejszych pająków występujących w Polsce, a niekiedy także na świecie.

fot. Tygrzyk paskowany/Adobe Stock,

Jeszcze kilka, kilkanaście lat temu tygrzyki paskowane można było spotkać tylko na terenach byłej Galicji oraz w Wielkopolskim Parku Narodowym. Z tego też powodu do roku 2011 był objęty ochroną. Dziś jednak obszar jego występowania znacznie się powiększył. Tygrzyki lubią mocno nasłonecznione, wilgotne miejsca. Można spotkać je na łąkach, terenach trawiastych i nieużytkach.

Często lokują się przy brzegach zbiorników wodnych, a także na drzewach owocowych. Z tego powodu można go spotkać także w ogrodach i sadach.

Tygrzyki co prawda mogą ugryźć, ale ich jad nie jest groźny dla człowieka ani większych zwierząt. Szkodzi jedynie małym owadom i jest przez tygrzyka wykorzystywany do pozyskiwania pożywienia. Jeśli pająk ugryzie człowieka, może w tym miejscu pojawić się zaczerwienienie, opuchlizna i ból.

Czasem miejsce ugryzienia pająka swędzi, ale dobrze jest wtedy powstrzymywać się przed rozdrapywaniem rany, aby nie doszło do zakażenia. Sam w sobie jad nie jest w żaden sposób groźny dla człowieka.

Można powiedzieć, że tygrzyki są bezcenne. W celu hodowania ich w domu wystarczy... po prostu złapać jednego osobnika. Pozyskuje się je więc z natury. Tygrzyki powinny mieszkać w terrarium, w którym mają warunki odzwierciedlające te naturalne. Musi być to więc stanowisko ciepłe, słoneczne i wilgotne.

Na dnie warto umieścić więc torf i dbać o jego stałą wilgotność. W terrarium powinny także znaleźć się różne rodzaje traw - także wysokich, aby tygrzyk mógł bezpiecznie się w nich chować. Pająk ten w naturalnych warunkach żyje ok. roku, w warunkach hodowlanych czas ten może się różnić.

fot. Tygrzyk paskowany hodowla/Adobe Stock,

Ponieważ tygrzyk paskowany jest gatunkiem ciepłolubnym, zimę spędza w kokonie, przygotowanym przez samicę. W kokonie znajdują się także jaja złożone jesienią oraz młode osobniki. Tygrzyk "wykluwa się" ze swojego kokona wiosną, kiedy zaczyna robić się ciepło.

Wtedy dość szybko rozprzestrzeniają się po okolicy, podróżując najczęściej jak filmowy Spider-Man, to znaczy "przelatują" na swojej pajęczej nici przy pomocy wiatru.

