To niezwykle rzadkie zjawisko, podobno zwiastuje nieszczęście. Od lat jest przyrodniczą zagadką i budzi niepokój

Pleń to niezwykle dziwne zjawisko, które widywane jest bardzo rzadko. Przypomina pełzającą, szybko przemieszczającą się masę, jednak w rzeczywistości jest to duże skupisko larw muchówki. W niektórych regionach pojawienie się pleni zwiastowało nieszczęście, w innych - wręcz przeciwnie. O co chodzi z plenią?