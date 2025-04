Puchate alpaki mają niezwykle ważną misję do spełnienia. Będą wspomagać leczenie psychiatryczne dzieci i młodzieży w lubuskim Zaborze. Obejrzyj zdjęcia tych cudaków i dowiedz się, na czym polega terapia z ich udziałem.

Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze to największy szpital psychiatryczny tego typu w Polsce. Niedawno placówka rozpoczęła niezwykły projekt z udziałem trzech puchatych alpak – Maxa, Biszkopta i Rosmana. Zwierzęta otrzymały własny wybieg i schronienie – alpakarnię. Będą pomagać w leczeniu depresji czy stanów lękowych u najmłodszych. To bardzo ważna część całej terapii.

Kontakt ze zwierzęciem pomaga w leczeniu depresji oraz stanów lękowych. Zwierzę miękkie, puchate i wyglądające wyjątkowo niegroźnie zwiększa poczucie własnej wartości. Dziecko, podczas wyprowadzania na spacer alpaki, ma wrażenie, że ma kontrolę nad kimś większym od siebie. Ma sprawczość i bierze odpowiedzialność za to zwierzę – opowiada Andrzej Żywień, dyrektor placówki w Zaborze.

Terapia z alpakami ma także ćwiczyć nawiązywanie kontaktu ze zwierzętami, ponieważ bywają nieufne i zdystansowane. Mali pacjenci będą mogli skupić się na spokojnej aktywności i przebywaniu wśród przyrody. Urocze alpaki dopiero zaczynają swoją wyjątkową "pracę" na terenie ośrodka. Wkrótce rozpoczną się pierwsze zajęcia.