Niektóre zwierzaki są bardziej rozpoznawalne na całym świecie niż największe gwiazdy. Robią bowiem furorę w mediach społecznościowych. Ludzie uwielbiają obserwować poczynania pupili, a opiekunka tego zwierzaka postanowiła przekuć to w sukces. Tym samym Bao ma już setki tysięcy obserwujących na Instagramie i niejeden internauta zazdrości mu np. podróży lub garderoby.

Najbardziej rozpieszczony pies na świecie

Niedawno pisałyśmy o najbogatszej kotce na świecie, która dzięki profilom w mediach społecznościowych zarabia krocie. Ten psiak idzie w jej ślady, choć dla niego droższy od pieniędzy jest odpowiedni styl życia. Bao kocha podróżować i modnie się ubierać, co jego właścicielka udowadnia nam każdego dnia przy pomocy konta psiaka na Instagramie.

Raz zachęca nas do wypicia kawki przy Luwrze, innym razem zaprasza do wspólnego plażowania w Meksyku. Ten psiak zwiedził już wiele krajów na całym świecie, choć został adoptowany nie tak dawno temu, bo w pandemii. Jego opiekunka od razu jednak zaraziła go swoją miłością do podróżowania.

Nigdy nie chciałam podróżować bez niego, ponieważ to mój synek – portal thesun.co.uk cytuje słowa właścicielki psa, która wypowiedziała się w rozmowie z Fox News.

Tylko zobacz, jak wygląda ten pies podróżnik. A to nie koniec rzeczy, których możemy mu pozazdrościć.

Bao żyje jak prawdziwa gwiazda

Okazuje się, że Bao może też poszczycić się bogatą garderobą. Jego szafa składa się z aż 75 elementów garderoby, a wśród nich znajdziemy nawet projekty dla psów od Chanel. I tak jak my Bao ma swoje ulubione ubrania, w których chodzi najchętniej.

Odkąd był szczeniakiem, lubiłam dopasowywać jego ubrania do mojej neutralnej estetyki, opierającej się na trenczu i dżinsach, ale Bao na wakacjach ma słabość do hawajskiej koszuli – dodaje opiekunka psiaka.

No takich przygód i ubrań wielu z nas mogłoby mu pozazdrościć. Internauci wyrażają słowa zachwytu nad Bao.

- Najlepszy pies wszech czasów. - Przystojny chłopak. - Najbardziej stylowy – piszą komentujący.

Poniżej przedstawiamy kilka ciekawych stylizacji psiaka. Która z nich podoba ci się najbardziej?

