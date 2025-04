Golden retrievery to niezwykle inteligentne i prospołeczne psy. Ze swoim opiekunem nawiązują silną więź i są mu bezgranicznie oddane. To, co zrobiła psia mama ze swoimi maluszkami, wzrusza najtwardsze serca. Jej zachowanie to dowód bezgranicznego zaufania i dumy ze swoich dzieci.

Filmik zamieszczony na Instagramie bije rekordy popularności. Obejrzało go już niemal 3.5 miliona osób. Nic dziwnego, bo nie sposób przejść obok tego nagrania obojętnie. Suczka rasy Golden retriever nie posiada się z dumy i pokazuje właścicielom swoje nowo narodzone maleństwa. Jakby chciała nam powiedzieć: "Patrz, jakie mam cudne dzieci. Chcesz zobaczyć więcej?". To także gest niezwykłego zaufania wobec opiekunów. Psia mama, mimo że przebywa z dziećmi w inkubatorze i ma podłączoną kroplówkę, doskonale wie, że nic złego jej nie spotka.

