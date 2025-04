To, co ten kogut robi dla swojej dziewczyny, rozczula. Każda z nas chciałaby mieć takiego faceta

To, ile zwierzęta mają w sobie empatii, jest niesamowite. Dziewczyna tego koguta nie ma jednej nóżki, a on każdego dnia się nią opiekuje. To, co dla niej robi, poruszy najtwardsze serca. Sam zobacz to nagranie.