Początkowo teriery chętnie trzymano w stajniach, bo doskonale tępiły szczury. Szybko awansowały do roli psów myśliwskich – skutecznie wypłaszały zwierzynę z nor. Silne szczęki i mocne zęby pomagały im utrzymać zdobycz. I choć niektóre stały się domowymi maskotkami nadal nie brakuje im żywiołowości, energii i odwagi. Poznaj mniej znane odmiany z grupy terierów.

Reklama

Cairn terrier

To idealny pies domowy, przyjacielski i czujny. Niewielki, waży od 6-8 kg. Przypomina trochę kundelka. Ma kudłatą, nieprzemakalną sierść o barwie kremowej, szarej, rudawej, czarnej i pręgowanej. Gruby podszerstek jest miękki i puszysty. Wymaga starannej pielęgnacji, czyli regularnego szczotkowania, bo szybko może się skołtunić. Cairn terier jest pełen energii, zawsze chętny do zabawy. Bardzo czujny, odważny, inteligentny i łatwy do szkolenia.

Norwich terrier

Jeszcze mniejszy od Cairn terriera. Mierzy zaledwie ok. 26 cm. Waży ok. 6 kg. Ma krótkie, ale krzepkie łapki i szorstką prostą sierść. Dobrze ją codziennie szczotkować. Bardzo przyjacielski wobec ludzi, lubi dzieci, ale potrafi rzucać się na inne, także dużo większe psy. Czujny, inteligenty, łatwy do szkolenia. Odporny i długowieczny.

Terier australijski

Nieduży, waży od 4-7 kg. Niezwykle żywotny i figlarny. Ma gęstą nieprzemakalną sierść. Choć długa i sztywna jest łatwa w pielęgnacji i nie wymaga przycinania. Wystarczy ją szczotkować kilka razy w tygodniu. Ma bardzo towarzyski charakter. Zawsze skory do zabawy, bardzo lubi dzieci, inteligenty, łatwo go wyszkolić. Świetnie przystosowuje się do zwyczajów swojego opiekuna.

Border terrier

Pies średniej wielkości. Osiąga wysokość 41 cm. Waży od 5-7 kg. Ma krótką, gęstą, szorstką sierść, która nie wymaga szczególnej pielęgnacji. Wystarczy ją od czasu do czasu wyszczotkować. Bardzo żywotny, wytrzymały. Potrzebuje mnóstwa ruchu. Ma wiele zalet: posłuszny, bystry, odważny, łatwy do szkolenia. Przeważnie nie jest agresywny wobec innych psów, ale lubi gonić koty. Niezwykle towarzyski i wierny, entuzjastycznie okazuje swoje uczucie opiekunom.

Staffordshire bull terrier

Pies mocnej budowy, waży nawet 17 kg. Ma gładką krótkowłosą sierść, którą łatwo pielęgnować. Inteligentny, ale potrzebuje odpowiedniego i konsekwentnego szkolenia, by okiełznać jego instynkt walki z innymi psami. Dobrze prowadzony jest bardzo wierny i towarzyski. Lubi dzieci. Wymaga dużej ilości ruchu. Świetnie sprawdza się, jako pies stróżujący.

Bedlington terrier

Średniej wielkości pies podobny do...owcy. Waży 8-10 kg. Ma piękną, charakterystycznie falującą sierść z wełnistym podszerstkiem, która wymaga starannej pielęgnacji i regularnego strzyżenia. Aktywny, bardzo szybko biega i wymaga sporo ruchu. Towarzyski, silnie przywiązuje się do opiekunów, ale bywa czasami uparty. Stosunkowo łatwo go wyszkolić.

Terier irlandzki

Nieduży, waży ok. 10-14 kg. Ma twardą, krótką, szorstką sierść łatwą do pielęgnacji. Wystarczy go regularnie szczotkować. To pies nie dla każdego, bo nie każdy poradzi sobie z jego wojowniczym charakterem. Bywa agresywny w stosunku do innych psów. Rezolutny, odważny i wierny. Lubi ludzi. Potrzebuje sporej dawki regularnego ruchu.

Reklama

Czytaj też:

Poznaj najdroższe rasy psów

Sprawdź, które rasy są najgroźniejsze

Zajrzyj do encyklopedii ras psów