Niektóre psiaki nie mają łatwego życia. Po wielu latach muszą bowiem rozstać się ze swoim ukochanym człowiekiem. Powody mogą być różne, ale niestety najbardziej prozaicznym z nich jest oczywiście śmierć właściciela. To ogromny cios dla zwierzaka, który był związany z człowiekiem. I to przytrafiło się tej psince. Opiekun Tereski umarł, a ona została całkiem sama. To był początek jej problemów.

Opiekun Tereski umarł, a ona została całkiem sama

Przytulisko Głowno opublikowało na Facebooku post, który rozrywa nam serce. Widzimy nagranie, a w nim cudowną psinkę. To urocza sunia, która ma niezwykle smutne spojrzenie i cała telepie się ze stresu. Nie ma bowiem pojęcia, co się z nią stało.

Po śmierci opiekuna została na posesji sama. Zdezorientowana, wystraszona nową sytuacją nadal próbowała bronić swojego podwórka – pisze przytulisko.

Suni zawalił się cały świat. Pustka po stracie opiekuna jest ogromna, ale samotność, jaka jej doskwiera, z pewnością jest jeszcze gorsza. Dlatego szybko musi znaleźć człowieka, któremu ponownie zaufa i który otoczy ją miłością.

Tylko zobacz, jaka to cudowna psinka.

Przytulisko Głowno: Tereska do adopcji

Tereska to psia seniorka. Jeśli ktoś ją do siebie przygarnie, będzie mu oddana do końca swoich dni. Potrzebuje jednak człowieka cierpliwego i życzliwego, który przekona ją do siebie i da jej czas na oswojenie się z nową sytuacją.

Jeśli jesteś w stanie przygarnąć Tereskę pod swój dach, skontaktuj się z Przytuliskiem Głowno pod numerem telefonu 509 104 718. A nawet jeżeli nie możesz zabrać jej do siebie, wciąż jesteś w stanie jej pomóc. Wystarczy, że udostępnisz wpis na temat suni, aby dotarł do jak największego grona odbiorców. Być może właśnie wśród twoich znajomych jest dobra osoba, która zapewni jej ciepły kąt na starość.

- Biedna, przerażona sunia. Udostępniam Cię śliczna psinko. - Biedactwo! Oby znalazła domek z ludźmi, którzy ją naprawdę pokochają i zadbają o nią. - Oby wszystko się już dobrze potoczyło – piszą komentujący.

My też mocno trzymamy kciuki za Tereskę. Ta psia seniorka zasługuje na spokojną starość u boku kochającego człowieka.

Źródło: Facebook.com, Przytulisko Głowno

